    ROG Ally'ın sevilen Xbox özelliği MSI Claw serisine geliyor

    Microsoft, Xbox Full Screen Experience özelliğini MSI Claw el konsollarına getiriyor. Windows 11 Insider önizleme sürümüyle sunulan yenilik, oyun deneyimini doğrudan Xbox arayüzüne taşıyor olacak.

    ROG Ally'ın sevilen Xbox özelliği MSI Claw serisine geliyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox Full Screen Experience (FSE) özelliğini artık MSI Claw el konsollarında test etmeye başladı. Windows 11 Insider Preview sürümünün Dev ve Beta kanallarına dahil edilen özellik, artık Claw cihazlarında kullanılabiliyor. Bu sayede Xbox arayüzü, cihaz açılışında doğrudan yükleniyor olacak.

    Daha fazla cihaza ulaşacak

    Kaçıranlar için Xbox FSE, cihazın doğrudan Xbox PC uygulamasına açılmasını sağlayan ve standart Windows masaüstü yerine tam ekran bir arayüz sunan özel bir mod. Microsoft'a göre bu arayüz, küçük ekranlı taşınabilir sistemlerde daha kolay gezinme ve daha verimli performans elde edilmesi için tasarlandı. Windows, arka planda çalışan gereksiz görevleri sınırlayarak oyunlara daha fazla sistem kaynağı ayırıyor.

    Bu yenilik, daha önce yalnızca ROG Ally ve Xbox Ally X modellerinde yer alıyordu. Şimdi ise MSI Claw ailesine genişliyor. Microsoft'un açıklamasına göre önizleme sürümü "MSI Claw modellerine" aşamalı olarak dağıtılıyor. Henüz belirli varyantlar belirtilmese de Intel Meteor Lake ve Lunar Lake tabanlı Claw 7 ve Claw A8 modellerinin bu özelliği ilk alan cihazlar olması muhtemel.

    ROG Ally'ın sevilen Xbox özelliği MSI Claw serisine geliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sürümle birlikte kullanıcılar, Ayarlar > Oyun > Tam ekran deneyimi (Full Screen Experience) menüsünden Xbox’ı ana uygulama olarak belirleyebiliyor. Bu sayede cihaz açıldığında doğrudan Xbox arayüzü başlatılabiliyor. Ayrıca mod, Görev Görünümü (Task View) veya Oyun Çubuğu (Game Bar) üzerinden de erişilebilir durumda.

    Microsoft, FSE desteğinin yakında daha fazla OEM el konsoluna da sunulacağını belirtiyor. Bu adımın, Windows tabanlı taşınabilir sistemlerde Xbox entegrasyonunu standart hâle getirmesi bekleniyor. 

    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

