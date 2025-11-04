ROG Ally'ın sevilen Xbox özelliği MSI Claw serisine geliyor

Daha fazla cihaza ulaşacak
Kaçıranlar için Xbox FSE, cihazın doğrudan Xbox PC uygulamasına açılmasını sağlayan ve standart Windows masaüstü yerine tam ekran bir arayüz sunan özel bir mod. Microsoft'a göre bu arayüz, küçük ekranlı taşınabilir sistemlerde daha kolay gezinme ve daha verimli performans elde edilmesi için tasarlandı. Windows, arka planda çalışan gereksiz görevleri sınırlayarak oyunlara daha fazla sistem kaynağı ayırıyor.
Bu yenilik, daha önce yalnızca ROG Ally ve Xbox Ally X modellerinde yer alıyordu. Şimdi ise MSI Claw ailesine genişliyor. Microsoft'un açıklamasına göre önizleme sürümü "MSI Claw modellerine" aşamalı olarak dağıtılıyor. Henüz belirli varyantlar belirtilmese de Intel Meteor Lake ve Lunar Lake tabanlı Claw 7 ve Claw A8 modellerinin bu özelliği ilk alan cihazlar olması muhtemel.
Microsoft, FSE desteğinin yakında daha fazla OEM el konsoluna da sunulacağını belirtiyor. Bu adımın, Windows tabanlı taşınabilir sistemlerde Xbox entegrasyonunu standart hâle getirmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bekliyoruz
teşekkürler
Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?
alalım bir kod bizde
kod
haydaaa
kod
kod
kod alabilir miyim
Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.
Amazon kod nedir?
amazon kod alabilir miyim
hopp
20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)
amazzon
kod
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz