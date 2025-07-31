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    ROG Xbox Ally ve Ally X için geri sayım başladı: İşte fiyatı ve çıkış tarihi

    ROG Xbox Ally ve Ally X modelleri için ön sipariş tarihi ve fiyatları paylaşıldı. Gamescom 2025’te sahne alacak cihazlar, 20 Ağustos’ta satışa çıkıyor. İşte beklenen fiyatı...

    ROG Xbox Ally için geri sayım başladı: İşte fiyat ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Xbox Showcase etkinliğinde duyurduğu ROG Xbox Ally ve Ally X için bekleyiş çok yakında sonlanıyor. Rog Ally serisinin devamı olacak modeller, bildiğiniz gibi artık Xbox markası altında sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise, ROG Xbox Ally ve Ally X için fiyat ve ön sipariş tarihi ortaya çıktı.

    ROG Xbox Ally ve Ally X yakında geliyor

    Paylaşılan detaylara göre Microsoft ve Asus'un birlikte geliştirdiği ROG Xbox Ally serisi için resmi lansman Gamescom 2025'te gerçekleşecek. Dealabs ve Billbil-kun tarafından doğrulanan bilgilere göre, ROG Xbox Ally modeli 599 euro, üst segmentte konumlanan Xbox Ally X modeli ise 899 euro fiyat etiketiyle 20 Ağustos 2025 tarihinde ön siparişe açılacak.

    Kaçıranlar için Xbox Ally ve Ally X AMD’nin yeni nesil Ryzen Z2 serisine dayanıyor. Xbox Ally modelinde Ryzen Z2 APU, 16 GB LPDDR5X RAM, 512 GB SSD ve 60 Wh batarya yer alırken, daha güçlü Xbox Ally X modeli Ryzen Z2 Extreme işlemcisi, 24 GB RAM, 1 TB SSD ve 80 Wh batarya ile geliyor. Her iki modelde de 7 inç boyutunda, 1080p çözünürlüğe ve 120 Hz tazeleme oranına sahip ekran bulunuyor.

    Ayrıca Windows 11 üzerinde çalışan sistemler, Game Pass, Steam ve diğer oyun platformlarını destekliyor. Microsoft’un Gamescom 2025 sunumu kapsamında, yeni Xbox el konsolları için detaylı teknik bilgiler ve çıkış planı paylaşılacak. Fuara katılanlar, ROG Xbox Ally ile birlikte Hollow Knight: Silksong, Sea of Thieves ve Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 gibi yeni oyunları da deneyimleyebilecek.

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