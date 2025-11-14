ROG Xbox Ally X satışları patladı: Üretim artacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör ASUS, ROG Xbox Ally ve özellikle Ally X modeline yönelik talebin beklentilerin üzerine çıktığını açıkladı. Şirketin son finansal raporunda yer alan bilgilere göre, taşınabilir oyuncu cihazlarına olan ilgi hızla artıyor. Şirket ise, üretimi artırırken, satış beklentilerini yukarı çekti.

Xbox Ally X için rekor talep

Asus'un, yılın son çeyreğinde yalnızca Ally satışlarından 3 ila 5 milyar TWD, yani yaklaşık 96-160 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. ASUS yönetimi, gerçek rakamların çeyrek sonunda 130 milyon dolar seviyesine yaklaşabileceğini belirtiyor. Detaylara gelirsek, üst segment oyunculara yönelik geliştirilen 999 dolarlık Xbox Ally X, şirketin ifadesiyle "beklenenden çok daha güçlü" bir talep yaratmış durumda.

Lansman sonrası kısa sürede stokların tükenmesi üzerine ASUS, bileşen tedarikçileriyle üretimi artırmak için çalışıyor. ASUS'un son çeyrek değerlendirmesinde, ilk nesil ROG Ally ile oluşturulan kategorinin başarıyla meyve verdiği belirtildi. Şirket, henüz detaylı satış rakamlarını paylaşılmadı. Ancak artan ivmenin devam etmesini bekliyor ve yüksek talebin önümüzdeki dönemde üretim hacimlerine daha doğrudan yansıyacağını söylüyor.

