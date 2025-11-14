ROG Xbox Ally X satışları patladı: Üretim artacak

Xbox Ally X için rekor talep
Asus'un, yılın son çeyreğinde yalnızca Ally satışlarından 3 ila 5 milyar TWD, yani yaklaşık 96-160 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. ASUS yönetimi, gerçek rakamların çeyrek sonunda 130 milyon dolar seviyesine yaklaşabileceğini belirtiyor. Detaylara gelirsek, üst segment oyunculara yönelik geliştirilen 999 dolarlık Xbox Ally X, şirketin ifadesiyle "beklenenden çok daha güçlü" bir talep yaratmış durumda.
Lansman sonrası kısa sürede stokların tükenmesi üzerine ASUS, bileşen tedarikçileriyle üretimi artırmak için çalışıyor. ASUS'un son çeyrek değerlendirmesinde, ilk nesil ROG Ally ile oluşturulan kategorinin başarıyla meyve verdiği belirtildi. Şirket, henüz detaylı satış rakamlarını paylaşılmadı. Ancak artan ivmenin devam etmesini bekliyor ve yüksek talebin önümüzdeki dönemde üretim hacimlerine daha doğrudan yansıyacağını söylüyor.