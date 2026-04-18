Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rogbid, incecik, özellikleriyle şaşırtan akıllı yüzüğünü tanıttı

    Rogbid, titanyum alaşımlı gövdesi ve 10 gün pil ömrüyle öne çıkan yeni akıllı yüzüğünü tanıttı. Rogbid SR15, kapsamlı sağlık takibi ve titreşimli uyarı özelliğiyle sınıfının en iyisi.

    Rogbid SR15 akıllı yüzük tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Rogbid, sağlık ve aktivite takibi yapan titanyum alaşımlı giyilebilir bir cihaz olan akıllı yüzüğünü piyasaya sürdü. Rogbid SR15 smart ring, 3 mm inceliğinde ve 3.2 gram ağırlığında. Biyometrik veri toplama için PAR2860 ana kontrol çipi ve 3918H PPG sensörü kullanıyor.

    Kapsamlı sağlık takibi ve titreşimle uyarı

    Rogbid SR15 smart ring özellikleri Tam Boyutta Gör
    Rogbid SR15 akıllı yüzük, kalp atış hızı takibi, kan oksijen ölçümü, uyku takibi ve stres tespiti gibi gelişmiş sağlık takibi özelliklerine sahip. Yüzük, kişinin sağlığını 7/24 takip ediyor ve yüksek hassasiyetli PPG sensörleri aracılığıyla sağlık bilgilerini gerçek zamanlı topluyor. Kadınlar için, adet döngüsü takip özelliği var.

    Akıllı yüzük, koşu, bisiklet, yüzme ve yoga gibi aktiviteleri kapsayan 100'den fazla spor moduyla geliyor. Yüzük, antrenman sırasında bir akıllı saat veya bileklik gibi egzersiz süresini, yakılan kaloriyi ve kalp atış hızını ölçüyor. Cihaz, hassas aktivite takibi sağlamak için akıllı algoritmalar kullanıyor.

    Yüzük, arama, mesaj ve alarmlarda kullanıcıyı hafif titreşimlerle uyarıyor. Video ve müzik kontrolü de yüzükten sağlanabiliyor. Pil ömrü açısından, tek şarjla 5 güne kadar dayanabiliyor ancak şarj kutusuyla kullanıldığında pil ömrü 10 güne kadar uzuyor. Yüzükte 20 mAh pil bulunuyor. Unutmadan, yüzük IP68 su geçirmezlik derecesine sahip olmasıyla yüzme ve duşta kullanılabiliyor.

    Rogbid SR15 akıllı yüzük fiyatı ne kadar?

    Rogbid SR15 akıllı yüzük 100 dolardan satışa sunuldu. Klasik altın, gümüş, siyah ve 2026 FIFA Dünya Kupası’na özel bir modelle sunuluyor. 7 ila 14 arasında değişen boyut seçeneği mevcut.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ad soyad ile kişi bulma contası yanık araba belirtileri trt hariç diğer kanallar çekmiyor sakal kaç yaşında çıkar motor bloğu çatlağı nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum