Rogbid, incecik, özellikleriyle şaşırtan akıllı yüzüğünü tanıttı

Kapsamlı sağlık takibi ve titreşimle uyarı
Akıllı yüzük, koşu, bisiklet, yüzme ve yoga gibi aktiviteleri kapsayan 100'den fazla spor moduyla geliyor. Yüzük, antrenman sırasında bir akıllı saat veya bileklik gibi egzersiz süresini, yakılan kaloriyi ve kalp atış hızını ölçüyor. Cihaz, hassas aktivite takibi sağlamak için akıllı algoritmalar kullanıyor.
Yüzük, arama, mesaj ve alarmlarda kullanıcıyı hafif titreşimlerle uyarıyor. Video ve müzik kontrolü de yüzükten sağlanabiliyor. Pil ömrü açısından, tek şarjla 5 güne kadar dayanabiliyor ancak şarj kutusuyla kullanıldığında pil ömrü 10 güne kadar uzuyor. Yüzükte 20 mAh pil bulunuyor. Unutmadan, yüzük IP68 su geçirmezlik derecesine sahip olmasıyla yüzme ve duşta kullanılabiliyor.
Rogbid SR15 akıllı yüzük fiyatı ne kadar?
Rogbid SR15 akıllı yüzük 100 dolardan satışa sunuldu. Klasik altın, gümüş, siyah ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na özel bir modelle sunuluyor. 7 ila 14 arasında değişen boyut seçeneği mevcut.