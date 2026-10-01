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    ROKETSAN açıkladı: TAYFUN Blok-4 çok kısa sürede seri üretime geçecek

    ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TAYFUN Blok-4 füzesinin çok kısa süre içinde seri üretime geçeceğini açıkladı. İkinci, TAYFUN Blok-3’ün ise bu yıl envantere gireceğini söyledi.

    ROKETSAN açıkladı: TAYFUN Blok-4 seri üretime hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TAYFUN füze ailesinin üretim ve envantere giriş takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. İkinci, TAYFUN Blok-2 ve Blok-3'ün seri üretimde olduğunu, Blok-4 için de seri üretim hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

    Blok-3 bu yıl teslim edilecek, arkasından Blok-4 gelecek

    İkinci'nin CNN Türk’e yaptığı açıklamalarına göre TAYFUN Blok-3 bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Üretimi başlayan füzenin teslimatları devam ederken sonraki aşamada Blok-4'ün üretim ve teslimat süreci başlayacak.

    İkinci bu konuda şu ifadeleri kullandı:

    “Hem Tayfun teslimatları hem de diğer seyir füzelerimizin teslimatları çok hızlı bir şekilde artıyor. Tayfun'un tabi Blok-2'si Blok-3'ü şu anda seri üretimde. Blok-4 de inşallah çok kısa zamanda içerisinde seri üretime geçecek. Bununla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri özellikle balistik füze konusunda çok ciddi bir caydırıcılık sağlayacak olan bir füze ailesiyle kavuşmuş olacak inşallah. Bu sene envantere giriyor ve bundan sonra da 4 inşallah onunla beraber envantere girecek. Çok kısa zaman içerisinde girecek yani bu yıl içerisinde Blok-3 üretimleri başladı zaten, onların üretimleriyle teslimatları sürecek ama daha sonrasında Blok-4 devreye girecek.”

    TAYFUN Blok-4 hipersonik olacak

    TAYFUN ailesinin en üst segmentindeki model olarak tanımlanan Blok-4, hız ve harp başlığı kapasitesi açısından önceki versiyonlardan ayrılacak. Murat İkinci, TAYFUN Blok-4'ün hipersonik hızlara ulaşacağını ve ailenin daha büyük harp başlığına sahip modellerinden biri olacağını belirtti. Menzil konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi.

    Tayfun Blok 4’ün tüm detayları kamuoyuna açıklanmadı ancak hipersonik hıza sahip olan roket, 10 metre boyuyla, 938 mm çapıyla ve 7 bin 200 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı ve en büyük üyesi.

    Tayfun gibi Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sistemleri 300 km ila 1000 km+ menzillere sahip olabiliyor. Daha önceki açıklamalarda Tayfun ailesi için 2 bin km menzil hedefi verilmişti. Tayfun Blok 1, test atışlarında ise 500 km’nin üzerine çıkmıştı.

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