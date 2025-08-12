ROKETSAN'dan 500 kilometreden fazla menzile sahip İHA 300 ER balistik füze!

ROKETSAN'dan çığır açan yenilik: İHA 300 ER! 5 metre uzunluğundaki bu aerobalistik füze 500 km+ menziliyle düşmanları uzaktan vuruyor. Detayları IDEF 2025'ten hazırladığımız bu videomuzda!

ROKETSAN'ın, IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yeni nesil İHA 300 ER balistik füzesini tanıttığını size haberlerimizle aktarmıştık. 500 km+ menziliyle Türk savunma sanayiinin en uzun menzilli havadan atılan füzesi olan bu sistem, hem SİHA'lar hem de savaş uçaklarından fırlatılabilen balistik füzenin videosuyla karşınızdayız.

5 metre uzunluğa ve 900 kilogram ağırlığa sahip olan İHA 300 ER, 370 mm çapındaki gövdesiyle 150 kilogramdan büyük harp başlıklarını taşıyabiliyor. Fırlatıldığı irtifaya bağlı olarak 30 bin feetten 350 km, 40 bin feetten ise 500 km'den fazla menzil sunabilen füze, aerobalistik yapısıyla dikkat çekiyor.

Radar, zırhlı araç, hava savunma sistemleri ve komuta merkezleri gibi stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilen sistem, düşman hava savunma sistemlerinin erişemeyeceği mesafeden operasyon gerçekleştiriyor. GNSS + INS ve TV kamera arayıcı güdüm sistemleriyle donatılan füze, çoklu hedef türlerini etkili şekilde imha edebiliyor.

İHA 300 ER, özellikle Akıncı SİHA'sı ve F-16 savaş uçaklarına entegre edilebilecek şekilde tasarlandı. Katı yakıt motoru sayesinde hızlı tepki süresi sunan sistem, seyir füzelerine alternatif düşük maliyetli çözüm olarak konumlanıyor. Yüksek patlayıcı, parçacık etkili ve delici olmak üzere farklı savaş başlığı seçenekleri mevcut.

Bu yeni füze sistemi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik gelişiminin önemli bir göstergesi. İHA-230 ve İHA-122 sistemlerinin başarısının ardından gelen 300 ER, serinin en güçlü ve en uzun menzilli üyesi olma özelliği taşıyor. ROKETSAN'ın bu yeni kuvvet çarpanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesini önemli ölçüde artıracak. 500 km+ menziliyle bölgede caydırıcılık sağlayacak olan sistem, savunma sanayiimizin ihracat potansiyelini de güçlendirecek.



