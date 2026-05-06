Roketsan’dan patlayıcı içermeyen suikast füzesi: NEŞTER

NEŞTER
ROKETSAN’ın tanıttığı yeni sistemlerden biri olan NEŞTER, mevcut MAM-L mühimmatının özel bir varyantı olarak geliştirildi. Sistem, özellikle minimum ikincil hasar prensibi doğrultusunda yüksek hassasiyetli hedef imhası için tasarlandı.
NEŞTER’i klasik mühimmatlardan ayıran en önemli unsur ise sahip olduğu özgün harp başlığı yapısı oldu. Yaklaşma sensörü sayesinde hedefe doğrudan temas etmeden önce devreye giren sistem, kesici bıçaklar içeren özel bir mekanizma kullanıyor. Patlayıcı içermeyen bu yapı sayesinde geniş alan etkili imha yerine doğrudan noktasal hedeflere hassas müdahale gerçekleştirilebiliyor. Bu özellik, özellikle şehir ortamlarında veya sivil unsurların yakınındaki operasyonlarda düşük yan hasar avantajı sunuyor.
CİRİT Anti-İHA sistemi
Yeni versiyon, özellikle düşük maliyetli ancak etkili bir anti-İHA çözümü sunmayı hedefliyor. Böylece yüksek maliyetli hava savunma füzeleri devreye alınmadan önce uygun angajman mesafelerinde tehditlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Sistem, yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla dikkat çekiyor.
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, günümüzde kamikaze insansız hava araçları ve saldırı mühimmatlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, anti-İHA çözümlerinin dünya genelinde en yoğun çalışılan alanlardan biri haline geldiğini söyledi. İkinci, daha önce karadan karaya görevlerde kullanılan CİRİT füzesinin artık hava hedeflerine karşı da kullanılabileceğini ifade ederek yeni sistemin 8 kilometreye kadar havadaki İHA’ları etkisiz hale getirebildiğini açıkladı.
CİDA füzesi
Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre CİDA, kara platformlarından kullanıldığında 35 kilometre, helikopterlerden ateşlendiğinde ise 55 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu değerler, sistemi sınıfındaki birçok rakip çözümden daha uzun menzilli hale getiriyor.
Füze, ağır zırhlı hedefler dahil olmak üzere kritik kara unsurlarına karşı yüksek hassasiyetli taarruz gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilmesi sayesinde çok yönlü kullanım avantajı sunuyor. İkinci, füzenin hibrit arayıcı başlığı ve gelişmiş manevra kabiliyeti sayesinde hedeflere çok daha etkili şekilde angaje olabileceğini ifade etti.
Mini seyir füzesi
Mini seyir füzesi, muadillerine göre daha uzun menzil, daha ağır harp başlığı ve çoklu taşıma kapasitesi sunuyor. Füzenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hedef hattından görsel istihbarat toplayabilmesi oldu. Bu sayede kullanıcıya yalnızca taarruz değil aynı zamanda keşif ve operasyonel değerlendirme imkanı da sağlanıyor.
ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, yerli insansız hava araçlarının dünyada benzeri az görülen geniş bir mühimmat çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek hızlı üretilebilen ve uzun menzilli mühimmatlara özel önem verdiklerini söyledi. İkinci, yeni mini seyir füzesinin 250 kilometre menzilde hedefini vurabilecek kapasiteye sahip maliyet etkin bir çözüm olduğunu ifade etti.