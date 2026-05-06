Roketsan’dan patlayıcı içermeyen suikast füzesi: NEŞTER

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi üreticilerinden ROKETSAN, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda geliştirdiği dört yeni sistemi ilk kez kamuoyuna tanıttı. Şirket, fuarda NEŞTER, CİRİT Anti-İHA, CİDA ve yeni mini seyir füzesini sergileyerek özellikle insansız sistemler, hava savunma ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleri alanındaki yeni çözümlerini ön plana çıkardı.

NEŞTER

ROKETSAN’ın tanıttığı yeni sistemlerden biri olan NEŞTER, mevcut MAM-L mühimmatının özel bir varyantı olarak geliştirildi. Sistem, özellikle minimum ikincil hasar prensibi doğrultusunda yüksek hassasiyetli hedef imhası için tasarlandı.

NEŞTER’i klasik mühimmatlardan ayıran en önemli unsur ise sahip olduğu özgün harp başlığı yapısı oldu. Yaklaşma sensörü sayesinde hedefe doğrudan temas etmeden önce devreye giren sistem, kesici bıçaklar içeren özel bir mekanizma kullanıyor. Patlayıcı içermeyen bu yapı sayesinde geniş alan etkili imha yerine doğrudan noktasal hedeflere hassas müdahale gerçekleştirilebiliyor. Bu özellik, özellikle şehir ortamlarında veya sivil unsurların yakınındaki operasyonlarda düşük yan hasar avantajı sunuyor.

CİRİT Anti-İHA sistemi

Tam Boyutta Gör Fuarda öne çıkan bir diğer ürün ise CİRİT Anti-İHA oldu. Daha önce sahada etkinliği kanıtlanan CİRİT Lazer Güdümlü Füzesinin yeni bir türevi olarak geliştirilen sistem, insansız hava araçlarına karşı kullanılmak üzere optimize edildi.

Yeni versiyon, özellikle düşük maliyetli ancak etkili bir anti-İHA çözümü sunmayı hedefliyor. Böylece yüksek maliyetli hava savunma füzeleri devreye alınmadan önce uygun angajman mesafelerinde tehditlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Sistem, yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla dikkat çekiyor.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, günümüzde kamikaze insansız hava araçları ve saldırı mühimmatlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, anti-İHA çözümlerinin dünya genelinde en yoğun çalışılan alanlardan biri haline geldiğini söyledi. İkinci, daha önce karadan karaya görevlerde kullanılan CİRİT füzesinin artık hava hedeflerine karşı da kullanılabileceğini ifade ederek yeni sistemin 8 kilometreye kadar havadaki İHA’ları etkisiz hale getirebildiğini açıkladı.

CİDA füzesi

Tam Boyutta Gör ROKETSAN’ın uzun menzilli tanksavar füze ailesinin yeni üyesi olan CİDA, fuarın en dikkat çeken sistemlerinden biri olarak öne çıktı. Görüş ötesi kullanım kabiliyetiyle geliştirilen füze, uzun menzil, yüksek manevra yeteneği ve hibrit arayıcı başlık teknolojisini bir araya getiriyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre CİDA, kara platformlarından kullanıldığında 35 kilometre, helikopterlerden ateşlendiğinde ise 55 kilometre menzile ulaşabiliyor. Bu değerler, sistemi sınıfındaki birçok rakip çözümden daha uzun menzilli hale getiriyor.

Füze, ağır zırhlı hedefler dahil olmak üzere kritik kara unsurlarına karşı yüksek hassasiyetli taarruz gerçekleştirebiliyor. Ayrıca kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebilmesi sayesinde çok yönlü kullanım avantajı sunuyor. İkinci, füzenin hibrit arayıcı başlığı ve gelişmiş manevra kabiliyeti sayesinde hedeflere çok daha etkili şekilde angaje olabileceğini ifade etti.

Mini seyir füzesi

Tam Boyutta Gör ROKETSAN’ın tanıttığı yeni nesil mini seyir füzesi de düşük maliyet ve yüksek operasyonel etkinliği bir araya getiren yapısıyla dikkat çekti. Şirket, sistemin özellikle hava savunma ağlarına karşı önemli bir güç çarpanı oluşturacağını belirtiyor.

Baykar’dan yeni taarruz paradigması: K2, Mızrak ve Sivrisinek 2 sa. önce eklendi

Mini seyir füzesi, muadillerine göre daha uzun menzil, daha ağır harp başlığı ve çoklu taşıma kapasitesi sunuyor. Füzenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise hedef hattından görsel istihbarat toplayabilmesi oldu. Bu sayede kullanıcıya yalnızca taarruz değil aynı zamanda keşif ve operasyonel değerlendirme imkanı da sağlanıyor.

ROKETSAN Genel Müdürü İkinci, yerli insansız hava araçlarının dünyada benzeri az görülen geniş bir mühimmat çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek hızlı üretilebilen ve uzun menzilli mühimmatlara özel önem verdiklerini söyledi. İkinci, yeni mini seyir füzesinin 250 kilometre menzilde hedefini vurabilecek kapasiteye sahip maliyet etkin bir çözüm olduğunu ifade etti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: