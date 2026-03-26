ROKETSAN’dan TAYFUN ve SOM paylaşımı: Teslimatlar devam ediyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmalarından ROKETSAN, geliştirdiği TAYFUN Balistik Füzesi ve SOM Seyir Füzesi’nin seri üretim ve teslimat süreçlerini planlandığı şekilde sürdürüyor. Şirket, kısa süre öne üretimi tamamlanan ve teslimatı bekleyen füzelerini sosyal medyada paylaştı.
TAYFUN balistik füzesi
TAYFUN Balistik Füzesi, derinlikteki kritik hedeflere etkili müdahale sağlayacak şekilde tasarlanmış bir sistem olarak ön plana çıkıyor. Fırlatmaya hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün hızla farklı noktalara kaydırılabilmesi, lojistik kolaylık ve harekât esnekliği sunuyor. Bunun yanında füze, küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı yüksek seviyede elektronik harp dayanımı sağlıyor.
Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde TAYFUN, çoğu hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilemiyor ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar riskini minimize ediyor. Türkiye’nin en uzun menzilli ve tamamen milli imkanlarla üretilen balistik füzesi olan TAYFUN, hava savunma sistemleri, yumuşak ve zırhlı kara araçları, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler ve stratejik hedefler gibi çok çeşitli hedeflere karşı etkili olabiliyor.
TAYFUN balistik füzesinin teknik özellikleri
- Güdüm Sistemi: Koordinata güdüm sistemi
- Menzil: 280+ km
- Uzunluk: 6,5 m
- Çap: 610 mm
- Ağırlık: 2300 kg
- Harp Başlığı: Ön şekillendirilmiş parçacık etkili
- Platform: TAYFUN silah sistemi
- CEP: 10 m
- Elektronik Harp Dayanımı: Karıştırmaya karşı dayanıklı
- Hedef Tipi: Hava savunma füze sistemleri, yumuşak ve zırhsız silah sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri uçak hangarları, kritik askeri tesisler, stratejik hedefler
SOM seyir füzesi
SOM Seyir Füzesi, muharebe sahası derinliklerinde yoğun korunan kara ve hareketli deniz hedeflerini vurmak için tasarlanmış havadan karaya ve satha kullanılabilen bir sistem. Hava savunma füze sistemlerinin menzili dışında görev yapan SOM, hem insanlı hem de insansız hava platformlarından fırlatılabiliyor.
Menzili 250 kilometre olan SOM, farklı harp başlıkları ve konfigürasyon seçenekleriyle geniş bir görev yelpazesi sunuyor. Sabit kara hedefleri, su üstü hedefler, stratejik tesisler, sığınaklar, hava savunma bataryaları ve gemilere karşı sağladığı etkinlik, Türkiye’nin sahadaki operasyonel üstünlüğünü artırıyor.
SOM seyir füzesi teknik özellikleri
- Güdüm Sistemleri:
- SOM-A: Kızılötesi görüntüleyici (IIR) arayıcı, ataletsel navigasyon, GPS, yeryüzü referanslı navigasyon
- SOM-B1/B2: IIR arayıcı, veri bağı tabanlı ağ merkezli harp, ataletsel navigasyon, GPS, yeryüzü referanslı navigasyon, otomatik hedef algılama
- Menzil: 250 km
- Uzunluk: 4 m
- Ağırlık: 600 kg
- Harp Başlığı:
- SOM-A/B1: 230 kg – yüksek infilaklı parçacık etkili
- SOM-B2: 230 kg – ardışık delici
- Platformlar: Muharip uçak, TİHA, Akıncı, Su-25
- Hedef Tipi: Sabit kara hedefleri, su üstü hedefler, stratejik hedefler, sığınaklar, hava savunma bataryaları, gemiler
Skyrim oynatıyor mu