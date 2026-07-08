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    ROKETSAN, el konulan ASSAN Group'u satın aldı

    ROKETSAN, TMSF ihalesinde ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarını 471 milyon dolara satın aldı. Tesislerde TAYFUN dahil balistik füze harp başlıkları ile çeşitli mühimmatlar üretilecek.

    ROKETSAN, el konulan ASSAN Group'u satın aldı Tam Boyutta Gör
    ROKETSAN, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından düzenlenen ihale sonucunda ASSAN Group'un savunma sanayisi varlıklarını 471 milyon dolar bedelle satın aldı. Satın almayla birlikte mühimmat, roket ve havan sistemleri üretiminde faaliyet gösteren tesisler ROKETSAN bünyesine katıldı.

    Edinilen bilgilere göre ROKETSAN, satın alınan tesisleri tamamına sahip olacağı yeni bir şirket üzerinden işletecek. Şirket, mevcut üretim altyapısını geliştirmek amacıyla tesislere yeni yatırım yapacak. ROKETSAN’ın teknoloji ve altyapı transferi gerçekleştirerek üretim kapasitesini artırması bekleniyor.

    Balistik füze ve mühimmatlar üretilecek

    Satın alma kapsamında devralınan tesislerde Mk serisi uçak bombaları, 107 mm ve 122 mm roketler, GPS ve güdüm sistemleri, 155 mm güdümlü obüs mühimmatı ile kimyasal patlayıcı üretimi gerçekleştirilecek.

    Bunun yanında ROKETSAN'ın geliştirdiği TAYFUN dahil tüm balistik füze harp başlıklarının üretimi de bu tesislerde sürdürülecek. Yapılması planlanan yatırımlarla mevcut üretim kabiliyetlerinin önemli ölçüde artırılması ve istihdama da ek katkı sağlanması amaçlanıyor.

    Süreç 2025 yılındaki soruşturmayla başlamıştı

    ROKETSAN, el konulan ASSAN Group'u satın aldı Tam Boyutta Gör
    ASSAN Group'a yönelik süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025 yılında yürüttüğü soruşturma kapsamında başladı. Soruşturma çerçevesinde şirketin sahibi Emin Öner gözaltına alınırken, grup bünyesindeki 10 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

    Soruşturmanın ilerleyen aşamasında Öner, askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Daha sonra şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi ve ASSAN Group'un mal, hak ve varlıklarının satışına karar verildi. Şirketin Genel Müdürü Gürcan Okumuş ise ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Hazırlanan iddianamede Milli Savunma Bakanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), TÜBİTAK Başkanlığı ve TMSF suçtan zarar gören kurumlar olarak yer aldı. Ayrıca 13 şirket malen sorumlu gösterilirken savcılık 3'ü tutuklu toplam 5 şüpheli hakkında 10 yıldan 36 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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