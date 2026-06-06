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    ROKETSAN’ın lazer silahının gücü 10 kilovat sınırını aştı

    ROKETSAN, ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'nin lazer gücünü 2,5 kilovattan 10 kilovatın üzerine çıkardı. Sistem, ÇELİK KUBBE'nin son savunma katmanında görev alacak.

    ROKETSAN’ın lazer silahının gücü 10 kilovat sınırını aştı Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayisinin yönlendirilmiş enerji alanındaki önemli projelerinden biri olan ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi’nin yetenekleri geliştirildi. ROKETSAN, ilk versiyonunda 2,5 kilovat lazer gücüne sahip olan sistemin bugün 10 kilovatın üzerine çıktığını ve sahada aktif olarak görev yaptığını açıkladı.

    Dron tehditlerine karşı geliştirildi

    ROKETSAN Silah Sistemleri ve Entegrasyon Direktörü Koray Dayanç'ın verdiği bilgilere göre şirket, 2018-2019 yıllarında kritik altyapıların ve önemli tesislerin dron saldırılarına karşı korunması amacıyla yönlendirilmiş enerji silahları üzerinde çalışmaya başladı.

    Çalışmalar neticesinde ALKA sistemi geliştirildi ve güvenlik güçlerine teslim edilmeye başlandı. İlk etapta kritik tesislerin korunmasına odaklanan sistem, zaman içinde operasyonel birlikleri özellikle yoğun sürü kamikaze dron saldırılarına karşı koruyabilecek şekilde geliştirildi.

    Lazer gücü 2,5 kilovattan 10 kilovatın üzerine çıktı

    ROKETSAN’ın lazer silahının gücü 10 kilovat sınırını aştı Tam Boyutta Gör
    Dayanç, ALKA'nın gelişim sürecinde lazer gücünün önemli ölçüde artırıldığını belirtti. İlk sistemin 2,5 kilovat seviyesinde çalıştığını ifade eden Dayanç, daha sonra 5 kilovatlık ve ardından 10 kilovat seviyesini aşan sürümlere ulaşıldığını söyledi.

    Günümüzde dronlar artık hem radyo kontrollü hem de fiber optik kablolu olarak gökyüzünde faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla her durumda elektronik karıştırma işe yaramıyor. Bu nedenle ALKA'nın hem "soft kill" hem de "hard kill" kabiliyetlerine sahip olduğu ifade ediliyor.

    ROKETSAN'ın açıklamasına göre 10 kilovatlık ALKA sistemi halihazırda envanterde bulunuyor ve operasyonel görevlerde kullanılıyor. Ancak sistemin geliştirilmesi devam ediyor.

    Tehditlerin giderek daha hızlı hale gelmesi nedeniyle tespit ve reaksiyon sürelerinin azaltılmasına odaklanıldığı ve bu nedenle radar tarafında güncellemeler yapıldığı aktarılıyor. Şirket ayrıca daha fazla hedefin aynı anda tespit edilebilmesi amacıyla yeni radar teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

    Dronları saniyeler içinde etkisiz hale getirebiliyor

    ALKA'nın gelişiminde yapay zekanın da yer aldığı ve operatörlerin yükünü azaltmak amacıyla komuta kontrol sistemine entegre edildiği de açıklandı. ALKA'nın etkisiz hale getirme performansına ilişkin de bilgiler paylaşıldı. Buna göre dron üzerinde kullanılan malzemenin kalınlığı, vurulan bölge ve lazerin çıkış enerjisi gibi faktörlere göre hedeflerin 1 ila 5 saniye arasında etkisiz hale getirilebildiği belirtildi.

    ROKETSAN, ALKA'yı yalnızca bağımsız bir sistem olarak değil, Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisi olan ÇELİK KUBBE'nin önemli unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Mevcut fiziksel sınırlamalar nedeniyle lazer sistemleri hava savunmasının son katmanı olarak kullanılıyor. ROKETSAN aynı zamanda ALKA'nın enerji kapasitesinin gelecekte 5, 10 hatta 20 katlık artışlarla büyütmeyi planlıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 3 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 3 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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