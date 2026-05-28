    Roketsan'ın yeni nesil akıllı mühimmatları: NEŞTER, CİDA ve CİRİT

    Roketsan'dan 4 yeni sistem! Patlayıcı yok ama öldürücü! Roketsan'ın suikast füzesi NEŞTER'den CİDA'ya, mini seyir füzesinden CİRİT Anti-İHA'ya hepsi bu videoda.

    SAHA Expo 2026'da Roketsan standından dört dikkat çekici sistemi sizin için mercek altına aldık: patlayıcı içermeyen suikast füzesi NEŞTER, anti-İHA kabiliyetiyle güçlendirilmiş CİRİT, görüş ötesi tank savar füzesi CİDA ve yeni nesil mini seyir füzesi.

    Roketsan'ın SAHA Expo 2026'daki en çarpıcı lansmanı olan NEŞTER, MAML mühimmatının özel bir varyantı olarak geliştirilen smart gliding munition kategorisinde yer alıyor. Patlayıcı içermeyen harp başlığı ve yaklaşma sensörü aracılığıyla hedefe temas etmeden devreye giren kesici bıçak mekanizması sayesinde NEŞTER, şehir içi operasyonlarda ve sivil unsurların bulunduğu alanlarda ikincil hasarı sıfıra indirirken hassas nokta imhasını mümkün kılıyor.

    Sahada etkinliği kanıtlanmış CİRİT lazer güdümlü füzesi, bu kez anti-İHA kabiliyetiyle karşımıza çıkıyor. Yaklaşma sensörü ve özel anti-İHA harp başlığıyla donatılan yeni CİRİT, 8 km menzile kadar havadaki insansız hava araçlarını etkisiz hale getirebiliyor. Mobil platformlardan da fırlatılabilen sistem, yüksek maliyetli hava savunma füzelerini devreye sokmadan önce tehditleri angaje etmek üzere tasarlanmış.

    Tank savar füze ailesinin yeni üyesi CİDA, görüş ötesi kullanım kabiliyeti ve hibrit arayıcı başlık teknolojisiyle fuarın öne çıkan sistemlerinden biri oldu. Kara platformlarından 35 km, helikopterlerden 55 km menzile ulaşabilen CİDA, ağır zırhlı hedefler dahil kritik kara unsurlarına karşı yüksek hassasiyetli taarruz gerçekleştirebiliyor ve kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebiliyor.

    Mini seyir füzesi ise 250 km menziliyle öne çıkan maliyet etkin bir güç çarpanı olarak dikkat çekiyor. Yalnızca taarruz için değil, hedef hattından görsel istihbarat toplayarak keşif ve operasyonel değerlendirme görevlerinde de kullanılabilen bu sistem, uzun menzil, ağır harp başlığı ve çoklu taşıma kapasitesiyle hava savunma ağlarına karşı ciddi bir tehdit unsuru oluşturuyor.

    Videoda altını çizdiğimiz en kritik nokta ise maliyet etkinlik. Modern çatışma ortamında bir Tomahawk'la drone düşürmek ekonomik olarak sürdürülebilir değil. Roketsan'ın bu dört sistemdeki ortak paydası tam da bu: her bütçeye, her tehdide karşı yerli ve milli, asimetrik ve ölçeklenebilir çözümler üretmek.

