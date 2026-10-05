ROKETSAN, ŞİMŞEK-1’i 2027’de uzaya fırlatacak

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), ROKETSAN’ın ana sponsorluğu altında gerçekleştiriliyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, bu kapsamda IAC 2026’nın Türkiye’de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken şirketin faydalı yükleri uzaya taşıyabilecek platformların geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2’nin bu hedef doğrultusunda geliştirilen ana sistemler arasında yer aldığını ifade etti.

ŞİMŞEK-1 400 kilogram taşıyacak

İkinci, Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim kabiliyetini geliştirmek amacıyla yürütülen ŞİMŞEK programındaki son durumu açıkladı. Yaklaşık 29 metre uzunluğundaki ŞİMŞEK-1’in 400 kilogram, yaklaşık 39 metre uzunluğundaki ŞİMŞEK-2’nin ise 1,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.

İkinci’nin verdiği bilgilere göre her iki fırlatma aracının geliştirme çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. ŞİMŞEK-1’in ilk fırlatmasının 2027 yılının sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. ŞİMŞEK-2’nin geliştirme süreci de ŞİMŞEK-1 ile paralel şekilde sürdürülüyor.

ŞİMŞEK-2 için farklı ülkelerden iş birliği talebi

Tam Boyutta Gör ŞİMŞEK-2, yalnızca Türkiye’nin uzaya erişim kapasitesini artırmaya yönelik bir proje olarak değerlendirilmiyor. ROKETSAN, platformun uluslararası pazarda da kullanılabilmesi için farklı ülkelerle temas yürütüyor.

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Murat İkinci, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’dan çok sayıda ülkenin ŞİMŞEK-2 kapsamında Türkiye ile iş birliği yapmak istediğini belirtti. Bu temasların ilerleyen dönemde ticari anlaşmalara dönüşmesi bekleniyor.

Bununla birlikte ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2’nin mevcut tasarımlarında yeniden kullanılabilir bir yapı bulunmuyor. ROKETSAN ise gelecekte bu alanda da faaliyet göstermek üzere yeniden kullanılabilir roket motorları geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlamış durumda.

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