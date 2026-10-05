ROKETSAN, ŞİMŞEK-1’i 2027’de uzaya fırlatacak

ŞİMŞEK-1 400 kilogram taşıyacak
İkinci, Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim kabiliyetini geliştirmek amacıyla yürütülen ŞİMŞEK programındaki son durumu açıkladı. Yaklaşık 29 metre uzunluğundaki ŞİMŞEK-1’in 400 kilogram, yaklaşık 39 metre uzunluğundaki ŞİMŞEK-2’nin ise 1,5 ton taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.
İkinci’nin verdiği bilgilere göre her iki fırlatma aracının geliştirme çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. ŞİMŞEK-1’in ilk fırlatmasının 2027 yılının sonunda gerçekleştirilmesi hedefleniyor. ŞİMŞEK-2’nin geliştirme süreci de ŞİMŞEK-1 ile paralel şekilde sürdürülüyor.
ŞİMŞEK-2 için farklı ülkelerden iş birliği talebi
Murat İkinci, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Avrupa’dan çok sayıda ülkenin ŞİMŞEK-2 kapsamında Türkiye ile iş birliği yapmak istediğini belirtti. Bu temasların ilerleyen dönemde ticari anlaşmalara dönüşmesi bekleniyor.
Bununla birlikte ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2’nin mevcut tasarımlarında yeniden kullanılabilir bir yapı bulunmuyor. ROKETSAN ise gelecekte bu alanda da faaliyet göstermek üzere yeniden kullanılabilir roket motorları geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına başlamış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: