ROKETSAN TAYFUN'dan yeni test atışı: Hedefi vurdu

TAYFUN’un seri üretime hazır olduğuna vurgu yapan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "TAYFUN göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz TAYFUN Füze ve Silah Sistemi'miz son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarıda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sınıfındaki ROKETSAN Tayfun, 280 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Net menzili hakkında resmi açıklama bulunmasa da 500 kilometre menzile yaklaşıldığını iddia ediliyor. TAYFUN’un uzun menzilli versiyonu TAYFUN Blok 4, IDEF 2025’te tanıtılmıştı. Bu versiyonun 1.000 km üzerinde menzil sunacağı iddia edilmektedir.
Roketsan Tayfun özellikleri
- Menzil: >280 Km
- Uzunluk: 6.5 M
- Çap: 610 Mm
- Ağırlık: 2300 Kg
- Güdüm: Koordinata Güdüm Sistemi
- Harp Başlığı: Ön Şekillendirilmiş Parçacık Etkili Harp Başlığı
- Platformlar: Tayfun Silah Sistemi
- Cep Değeri: ≤10 M
- Hedef Tipi: Hava Savunma Füze Sistemleri, Yumuşak Zırhlı ve Zırhsız Silah Sistemleri, Komuta Kontrol Merkezleri, Askeri Uçak Hangarları, Kritik Askeri Tesisler, Stratejik Hedefler