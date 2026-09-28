ROKETSAN yeniden kullanılabilir roketler geliştiriyor: ŞİMŞEK ailesi yolda

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Tam Boyutta Gör ROKETSAN, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini sağlamak için geliştirdiği ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 projelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, ilerleyen aşamalarda fırlatma maliyetlerini düşürmek amacıyla yeniden kullanılabilir roket kademelerini de devreye almayı hedefliyor.

ŞİMŞEK 1 ve 2 takvime uygun ilerliyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin uzay çalışmalarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve uluslararası işbirlikleriyle bu kapasitenin geliştirilebileceğini söyledi.

2020 yılında açılan uzay mükemmeliyet merkezi, şirketin fırlatma sistemlerine yönelik teknoloji geliştirme çalışmalarının merkezinde bulunuyor. ROKETSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürüttüğü ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 projeleri kapsamında Türkiye'nin kendi uydularını uzaya taşıyabilecek sistemler geliştiriyor.

İkinci, uzay teknolojilerinin geliştirilmesinde karşılaşılan zorluklara da dikkat çekti. Navigasyon, motor, itki, termal ve malzeme teknolojileri gibi kritik alanlardaki bilgi birikiminin genellikle ülkeler arasında paylaşılmadığını belirten İkinci, bu teknolojilerin üniversiteler ve sanayi kuruluşlarıyla işbirliği içinde geliştirildiğini ifade etti.

Tam Boyutta Gör ROKETSAN, 2016'dan bu yana sonda roketleri ve farklı platformlarla uzay teknolojilerini test ediyor. İkinci, bu süreçte önemli ölçüde deneyim kazandıklarını belirterek, "İlk etapta ŞİMŞEK 1, sonrasında ŞİMŞEK 2'nin başarılı atışlarıyla inşallah Türkiye'nin uzaya bağımsız erişimini ROKETSAN olarak bizler sağlayacağız." dedi.

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ŞİMŞEK 1, yaklaşık 500 kilometre irtifadaki yörüngeye 400 kilogram ağırlığında uydu veya farklı faydalı yükleri yerleştirebilecek şekilde geliştiriliyor. Proje, Savunma Sanayii Başkanlığı ile koordineli olarak takvimine uygun ilerliyor.

Geçen yıl sözleşmesi imzalanan ŞİMŞEK 2 ise 1,5 tonluk faydalı yükleri 700 kilometre irtifaya kadar olan yörüngelere taşıyabilecek. ROKETSAN, bu sistemi uluslararası pazara sunmayı ve diğer ülkelere uydu fırlatma hizmeti sağlamayı planlıyor.

İkinci, projelerin durumuna ilişkin, "ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 şu anda takvimine uygun olarak devam ediyor. Orada herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah kısa zaman içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp uzaya fırlatılmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yeniden kullanılabilir roketler de geliştiriliyor

ROKETSAN, ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2 projelerinin yanı sıra uzaya erişim maliyetlerini azaltmak amacıyla yeniden kullanılabilir roket kademeleri üzerinde de çalışıyor. Bu teknolojinin geliştirilmesiyle faydalı yüklerin kilogram başına fırlatma maliyetinin düşürülmesi ve uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

İkinci, çalışmaların mevcut durumunu şu sözlerle aktardı:

"Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ama ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2'de yeniden kullanılabilir kademeler olmayacak ilk etapta fırlatacağımız platformlarda. ŞİMŞEK 1 ve ŞİMŞEK 2'nin üzerinde kalifiye ettiğimiz alt komplelerle aslında bundan sonraki aşamalarda yeniden kullanılabilir kademelerle kilogram başına düşen uzaya erişim maliyetini uluslararası rekabette çok iyi bir noktaya taşımayı istiyoruz. Buradaki uzay mükemmeliyet merkezimiz de bu konudaki çalışmalarına zaten başlamış durumda."

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ROKETSAN yeniden kullanılabilir roketler geliştiriyor

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