Rolls-Royce Phantom Hummingbird tanıtıldı: Abalone kabuğuyla bir ilk

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Kişiselleştirme sınırlarını otomotiv dünyasının çok ötesine taşıyan Rolls-Royce, ultra lüks segmentte eşi benzeri görülmemiş bir "Bespoke" işçiliğe imza attı. Müşterisinin eşine duygusal bir hediye olarak tasarladığı tek adetlik Phantom Hummingbird, markanın tarihinde ilk kez abalone (deniz kulağı) kabuğu kakma sanatı kullanılarak üretilen otomobil oldu.

Sadece markanın en özel projelerini yöneten Private Office Dubai aracılığıyla hayata geçirilen proje, ahşap kaplamalardan çok daha hassas ve kırılgan olan sedefli deniz kabuklarının otomobil iç mekanına nasıl işlenebileceğini kanıtlayan bir Ar-Ge çalışmasına dönüştü.

Kırılgan malzemeyle 9 aylık mücadele

Tam Boyutta Gör Ahşap kaplamalar veya standart sedefler gibi davranmayan abalone kabukları, baktığınız açıya göre mavi-yeşil tonlarında renk değiştiren dinamik bir yapıya sahip. Ancak bu malzemenin aşırı derecede kırılgan ve işlenmesi zor olması nedeniyle Rolls-Royce zanaatkarları, kabukları kesme ve yerleştirme tekniklerini mükemmelleştirmek için tam 9 aydan fazla zaman harcadı. Nihai kompozisyonun montajı ise 45 saatlik titiz bir el işçiliğiyle tamamlandı.

Sinek kuşu (Hummingbird) temasının işlendiği kabin içinde görsel bir şölen sunuluyor. Arka koltuk masalarında yer alan her bir sinek kuşu motifi 53 ayrı abalone ve sedef parçasından bir araya getirildi. Işığın geliş açısına göre kuşun kanatları farklı açılarda parlıyor. Arka orta panelde yer alan ve sinek kuşunun ziyaret ettiği çiçekleri temsil eden motifte ise 84 parça deniz kabuğu kullanıldı.

Tam Boyutta Gör Araç, standart bir Phantom'a göre daha uzun olan 5.98 metrelik Phantom Extended mimarisi üzerine inşa edildi. Dış tarafta iç mekandaki renklerle mükemmel uyum sağlayan Böğürtlen ve Beyaz Kum çift renkli gövde boyası tercih edildi. Aracın el yapımı omuz çizgisi üzerine de kabindeki sinek kuşu figürü el fırçasıyla resmedildi.

Taban fiyatı kişiselleştirmeler hariç yaklaşık 600.000 dolardan başlayan Phantom Extended platformunda yükselen bu özel eser, Rolls-Royce'un müşteri isteklerini birer mühendislik ve zanaat laboratuvarına dönüştürme yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: