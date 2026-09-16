Rolls-Royce Phantom Hummingbird tanıtıldı: Abalone kabuğuyla bir ilk

Sadece markanın en özel projelerini yöneten Private Office Dubai aracılığıyla hayata geçirilen proje, ahşap kaplamalardan çok daha hassas ve kırılgan olan sedefli deniz kabuklarının otomobil iç mekanına nasıl işlenebileceğini kanıtlayan bir Ar-Ge çalışmasına dönüştü.
Kırılgan malzemeyle 9 aylık mücadele
Taban fiyatı kişiselleştirmeler hariç yaklaşık 600.000 dolardan başlayan Phantom Extended platformunda yükselen bu özel eser, Rolls-Royce'un müşteri isteklerini birer mühendislik ve zanaat laboratuvarına dönüştürme yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: