Rolls-Royce’tan 470 MW’lık SMR hamlesi: 3 milyon haneye elektrik sağlayacak

Hükümetin onayıyla birlikte Wylfa sahası, modern nükleer enerji yatırımlarının merkezi haline getirilmeye hazırlanıyor. Toplamda üç SMR ünitesi, uzun vadeli düşük karbonlu enerji üretimi hedefiyle geliştirilecek.
Aktarılanlara göre bu üç ünitenin toplam üretim kapasitesi, yaklaşık 3 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olacak ve tesisler 60 yılı aşan bir işletme ömrü için tasarlanacak. Projenin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 2,5 milyar sterlinlik bir ortaklık üzerinden şekilleniyor.
470 MWe’lik reaktör tasarımı
Projenin merkezinde yer alan Rolls-Royce SMR tasarımı, 470 MWe gücünde basınçlı su reaktörü olarak geliştirildi. Bu teknoloji, kesintisiz baz yük enerji üretimi sağlayacak şekilde planlanırken her bir ünitenin kompakt bir yapıya sahip olduğu belirtiliyor. Tasarımın fiziksel ayak izi yaklaşık 16 metreye 4 metre ölçülerinde.
Reaktörlerin en dikkat çekici yönlerinden biri ise üretim modelinde ortaya çıkıyor. Açıklamalara göre SMR bileşenlerinin yaklaşık yüzde 90’ı tesis dışında üretilecek, böylece hem yerel sahadaki inşaat yükü azaltılacak hem de proje süresinin daha öngörülebilir ve hızlı ilerlemesi sağlanacak.
Bu arada Wylfa sahasında buluna eski santral ise 44 yıllık operasyonun ardından 2015 yılında faaliyetlerini sonlandırmıştı.
Proje enerji tarafında olduğu kadar ekonomik tarafta da kritik öneme sahip. Yetkililerin değerlendirmelerine göre çalışma kapsamında yaklaşık 8.000 yeni istihdam yaratılacak. Bu iş gücünün 3.000’i doğrudan ilgili bölgede, kalan 5.000’i ise ülke genelindeki tedarik zinciri boyunca oluşacak.
Projede sahadaki çalışmaların başlaması beklenirken, nihai yatırım kararının on yılın sonuna doğru verilmesi planlanıyor. Tüm düzenleyici süreçlerin tamamlanmasının ardından ilk "Made in Britain" SMR ünitelerinin 2030'lu yıllarda şebekeye elektrik sağlamaya başlaması hedefleniyor.
