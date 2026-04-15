    Rolls-Royce'tan 9.5 milyon dolarlık yeni başyapıt: Nightingale

    Rolls-Royce, yalnızca 100 adet üretilecek tamamen elektrikli Nightingale ile Coachbuild dünyasında yeni bir sayfa açıyor. 9.5 milyon dolarlık model, tasarım ve lüksü zirveye taşıyor.

    Rolls-Royce'tan 9,5 milyon dolarlık yeni başyapıt: Nightingale Tam Boyutta Gör
    Rolls-Royce, Coachbuild Collection serisine yeni Project Nightingale'i eklemeye hazırlanıyor. Söz konusu model, özel tasarımı ve yalnızca 100 adetle sınırlı üretimiyle dikkat çeken iki kapılı bir cabrio olarak karşımıza çıkıyor.

    5.76 metrelik uzunluğuyla Nightingale, ihtişam açısından Rolls-Royce Phantom ile benzer bir duruş sergiliyor. Eğimli ön cam, iki kişilik kabin, arkaya doğru incelen uzun gövde yapısı ve yat pervanelerini andıran 24 inçlik jantlar, modelin öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

    Ön bölümde, tek parça paslanmaz çelikten oyulan ikonik Pantheon ızgara bulunurken, ultra ince dikey LED farlar da tasarımı tamamlıyor. Bu farlar, gövde boyunca uzanan parlak paslanmaz çelik şeritlerle arka stoplara bağlanıyor. Ayrıca egzoz çıkışlarının olmaması sayesinde arka bölümde spoylere ihtiyaç duymadan hava akışını yöneten gelişmiş bir difüzör sistemi kullanılıyor.

    Rolls-Royce'tan 9,5 milyon dolarlık yeni başyapıt: Nightingale Tam Boyutta Gör
    İç mekânda ise daha sade ama etkileyici bir atmosfer sunuluyor. Tanıdık bir gösterge paneline sahip olan kabin, yalnızca iki koltukla sınırlı ve oldukça modern bir görünüm sunuyor. Geriye doğru kayabilen kol dayama bölümünün altında ise markanın simgelerinden biri olan “Spirit of Ecstasy” kontrol ünitesi yer alıyor.

    Kabinin en çarpıcı detaylarından biri ise “Starlight Breeze” adı verilen aydınlatma sistemi. Toplam 10.500 fiber optik yıldızdan oluşan bu sistem, bir bülbülün şarkısının ses dalgaları analiz edilerek oluşturulan özel bir desenle yerleştirilmiş.

    Teknik altyapı tarafında Nightingale, markanın diğer modellerinde de kullanılan “Architecture of Luxury” platformunu paylaşıyor ve tamamen elektrikli güç ünitesiyle geliyor. Bu sistem, halihazırda Rolls-Royce Spectre modelinde de kullanılıyor. Teknik detaylar henüz açıklanmasa da, geliştirme süreci ilerledikçe yeni bilgilerin paylaşılacağı belirtiliyor.

    2028 yılında teslimatlara başlanması planlanan modelin başlangıç fiyatı 9.5 milyon dolar seviyesinde. Ancak kapsamlı kişiselleştirme seçenekleriyle bu rakamın çok daha yukarı çıkması bekleniyor.

