Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Rolls-Royce, hibrit uçak motoruyla havacılık emisyonlarını yüzde 30 düşürmeyi hedefliyor

    Rolls-Royce ve SINTEF, kısa mesafeli uçuşlarda karbon emisyonunu %30’a kadar azaltmayı hedefleyen hibrit uçak motorları üzerinde çalışıyor. Yüksek voltaj izolasyonu ile güvenlik artırılacak.

    Rolls-Royce, uçak emisyonlarını düşürecek hibrit motor geliştiriy Tam Boyutta Gör
    Havacılık dünyası, son yıllarda otomobil sektörünün izinden giderek hibrit yaklaşımları uçak tasarımlarına eklemeye çalışıyor. Hedef, elektrik ve yakıtı bir araya getiren hibrit uçak motorlarıyla kısa mesafeli uçuşların karbon ayak izini azaltmak. Bu doğrultuda Rolls-Royce da Norveç merkezli araştırma kuruluşu SINTEF ile iş birliği yaparak, hem güvenli hem de çevre dostu hibrit bir uçak motoru geliştirme sürecine girdi.

    İlk olarak geçtiğimiz yıl gündeme gelen projede artık daha somut adımlar atmaya başlayan şirket, bu yeni hibrit motorun özellikle kısa mesafeli uçularda karbon emisyonunu yüzde 30'a kadar azaltabileceğini açıkladı. SINTEF’e göre, hibrit uçaklar AB’nin toplam CO2 emisyonlarını %1 oranında azaltabilir.

    Hibrit Uçak Motorları, Özellikle Kısa İç Hat Uçuşlarında Fark Yaratabilir

    Hibrit uçak motorları, bir elektrik motoru ile geleneksel yanmalı motoru bir araya getirerek pervaneleri çalıştırıyor. SINTEF’e göre, özellikle kısa iç hat uçuşlarında bu motorlar ciddi bir emisyon düşüşü sağlayabilir. Ancak bu motorlarda elektrik akımı, çok yüksek voltaj ve frekansta çalışıyor; bu yüzden stator izolasyonu kritik önem taşıyor (Stator, elektrik motorundaki rotorun dönmesini sağlayan temel bileşenlerden biri). Rolls-Royce Elektrik Norveç Ar-Ge mühendisine göre, “İzolasyon, kısa devreleri önlemeli ve mümkün olduğunca ince olmalı, ancak dayanıklılığı da düşmemeli.”

    Mevcut durumda, hibrit uçaklarda kullanılacak yüksek voltaj ve frekanslı bileşenler için endüstri standardı bulunmuyor. Rolls-Royce'un Ar-Ge mühendisi Astrid Røkke, “Endüstride yalnızca 1 kilohertz’e kadar dayanım verileri var. Burada ise yaklaşık 50 kilohertz’ten söz ediyoruz” diyor. Araştırma ekibi, malzemelerin izolasyon ömrünü garanti edebilmek için nasıl davrandığını anlamaya çalışıyor; aksi hâlde ortaya çıkan sistem, kullanım açısından riskli olabilir.

    Avrupa’nın karbon salınımını düşürme hedefleri açısından da bu çalışmalar önem taşıyor. SINTEF ve Rolls-Royce, hibrit havacılığı gerçeğe dönüştürmek isteyen tek kuruluşlar değil. Ocak ayında GE Aerospace, elektrik gücünü çekip yeniden kullanabilen turbofan motoru için yer testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

    Kısa rotalar, elektrikli motorların batarya ağırlığı nedeniyle daha kolay elektriklendirilebiliyor. SINTEF araştırmacısı Torstein Grav Aakre, “Uçuş mesafesi uzadıkça uçak daha fazla enerji taşımak zorunda, bu da batarya ağırlığını artırıyor” diyor. Yine de hibrit havacılığın hayata geçebilmesi için pervaneler, elektrik tahrik sistemleri ve elektrik motoru ile yanmalı motoru birbirine bağlayan dişlilerde önemli gelişmeler yapılması gerekiyor. Bu yüzden bu tarz projelerin bir süre daha Ar-Ge aşamasında kalacağını söyleyebiliriz. Ancak bu son açıklamada paylaşılan veriler, gelecek için umut verici.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağda oturum açın sorunu tır şirketi kurmak için kaç tır gerekli furkan er boyu teb sigorta iptali italya teknoloji mağazaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo V50 Lite
    vivo V50 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum