Romanya'da enerji krizi: Nükleer reaktör kapanabilir, Ford Otosan üretimi durdurdu

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Romanya, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi nedeniyle nükleer elektrik üretiminde yeni bir krizle karşı karşıya. Ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık beşte birini karşılayan Çernavoda Nükleer Santrali'ndeki ikinci reaktörün de 13 Ağustos'ta kontrollü şekilde devre dışı bırakılması gündemde.

Romanya'nın devlete ait nükleer enerji şirketi Nuclearelectrica, santralin soğutma sistemi için gerekli suyun sağlanmasındaki zorluklar nedeniyle ikinci reaktörün çalışmaya devam edip edemeyeceğinin hava tahminleri, Tuna Nehri'ndeki su seviyesi ve santralin işletme parametreleri doğrultusunda değerlendirildiğini açıkladı.

Çernavoda'daki iki reaktör, toplamda ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Reaktörlerden biri, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor seviyede düşmesi nedeniyle temmuz ayının sonlarında zaten devre dışı bırakılmıştı. Bu reaktörün devre dışı kalmasıyla 680 megavatlık nükleer üretim kapasitesi kullanılamıyor.

Tuna Nehri'nde su seviyesi kritik seviyede

Verilere göre Tuna Nehri'nin Çernavoda'daki su seviyesi 10 Ağustos'ta eksi 227 santimetreye geriledi. Santralin işletilebilmesi için belirlenen asgari seviye ise eksi 230 santimetre.

Tuna'nın Romanya sınırına giriş noktasındaki debisi de salı günü saniyede 1.370 metreküpe kadar gerileyerek tüm zamanların en düşük seviyesine ulaştı. Romanya'nın su yönetiminden sorumlu yetkilileri, ikinci reaktörün devre dışı bırakılmasının kaçınılmaz hale gelebileceğini belirtiyor.

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Yetkililerin tahminlerine göre nehir seviyesindeki düşüş 14 Ağustos'a kadar günde yaklaşık 2 santimetre devam edecek. Bu tarihten sonra düşüş hızının günde yaklaşık 1 santimetreye gerilemesi bekleniyor. Buna rağmen su seviyesinin 16 Ağustos'ta yaklaşık eksi 236 santimetreye ulaşacağı öngörülüyor.

Ford Otosan da üretimi durdurdu

Tam Boyutta Gör Nükleer santraldeki üretim kaybı, yaz aylarında artan elektrik talebi ve Tuna'daki olağanüstü düşük debinin birleşmesiyle Romanya'nın elektrik sistemindeki baskı giderek artıyor. Hükümet, ağustos ayı boyunca enerji acil durumu ilan etti ve şirketler ile hanelerden özellikle akşam saatlerinde elektrik tüketimlerini gönüllü olarak azaltmalarını istedi.

Üretimin talebi karşılamaya yetmemesi halinde uygulanmak üzere sanayi kuruluşlarına yönelik kademeli bir elektrik kesintisi mekanizması da hazırlandı. Şebeke işletmecisi Transelectrica, ihtiyaç ortaya çıkması durumunda bazı büyük sanayi tüketicilerinin elektriğini en az 24 saat önceden bildirim yaparak kesebilecek.

Romanya'nın elektrik üretiminde nükleer enerjinin yanı sıra güneş ve rüzgar gibi kaynaklar da önemli bir paya sahip. Ancak nükleer santraldeki üretim kaybının oluşturduğu baskı şimdiden sanayiyi etkiliyor. Ülkenin en büyük iki otomotiv üreticisinden Dacia ve Ford Otosan, üretimlerini ağustos sonuna kadar durdurdu. İki şirketin üretime ara vermesi, ülkenin elektrik talebini yaklaşık 200 megavat düşürdü.

Ford’un buradaki tesisi Puma, Transit Courier ve Tourneo Courier'i (elektrikli versiyonları dahil) üretiyor. Dacia ise Duster ve Bigster'ı üretiyor.

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