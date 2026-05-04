    Romanya, ilk hidrojenli trenleri için Siemens'le anlaştı

    Siemens, Romanya’nın ilk hidrojen yakıtlı tren filosunu teslim etmek üzere önemli bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma kapsamında, ülkeye 12 adet iki vagonlu hidrojenli elektrikli tren seti sağlanacak.

    Alman teknoloji şirketi Siemens Mobility, Romanya’nın ilk hidrojen yakıtlı tren filosunu teslim etmek üzere önemli bir sözleşmeye imza attı. Romanya Demiryolu Reformu Kurumu (ARF) ile yapılan anlaşma kapsamında, ülkeye 12 adet iki vagonlu hidrojenli elektrikli tren seti sağlanacak.

    Anlaşma yalnızca trenlerin teslimatını değil, aynı zamanda 15 yıllık bakım ve onarım hizmetlerini de kapsıyor. İlk trenlerin 2029 yılında yolcu taşımacılığında hizmete başlaması planlanıyor.

    Hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor

    Yeni trenler, Mireo Plus H platformu temel alınarak üretilecek. Bu platform, hidrojen yakıt hücresi tabanlı elektrikli tahrik sistemine ve bataryalara sahip. Bataryalar, yakıt hücresi sistemi veya rejeneratif frenleme yoluyla şarj edilerek treninin verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlayacak. Trenin 600 km'ye kadar menzil sunduğu belirtiliyor.

    Teknik detaylara göre trenler maksimum 120 km/s hıza ulaşabilecek ve 131 sabit ve 5 katlanabilir koltuk kapasitesine sahip olacak. İkili setler halinde çalışarak kapasite artırımı sağlayabilecek. Ayrıca trenlerde Avrupa standartlarına uygun güvenlik sistemleri ve gelişmiş yolcu bilgilendirme altyapısı yer alacak. Bakım faaliyetleri Romanya’da, başkent Bucharest’te kurulacak özel bir depoda gerçekleştirilecek. Süreçte, dijital bakım ve filo yönetimi sağlayan Railigent X sistemi kullanılacak.

    Dizel trenlerin yerini alacak

    Yeni hidrojenli trenlerin devreye girmesiyle birlikte dizel trenlerin aşamalı olarak sistemden çıkarılması ve böylece karbon emisyonları ile gürültünün önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Proje, Romanya’nın sürdürülebilir ulaşım ve iklim hedeflerine ulaşmasında kritik bir adım olarak görülüyor.

