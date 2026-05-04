Romanya, ilk hidrojenli trenleri için Siemens'le anlaştı

Anlaşma yalnızca trenlerin teslimatını değil, aynı zamanda 15 yıllık bakım ve onarım hizmetlerini de kapsıyor. İlk trenlerin 2029 yılında yolcu taşımacılığında hizmete başlaması planlanıyor.
Hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor
Yeni trenler, Mireo Plus H platformu temel alınarak üretilecek. Bu platform, hidrojen yakıt hücresi tabanlı elektrikli tahrik sistemine ve bataryalara sahip. Bataryalar, yakıt hücresi sistemi veya rejeneratif frenleme yoluyla şarj edilerek treninin verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlayacak. Trenin 600 km'ye kadar menzil sunduğu belirtiliyor.
Dizel trenlerin yerini alacak
Yeni hidrojenli trenlerin devreye girmesiyle birlikte dizel trenlerin aşamalı olarak sistemden çıkarılması ve böylece karbon emisyonları ile gürültünün önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Proje, Romanya’nın sürdürülebilir ulaşım ve iklim hedeflerine ulaşmasında kritik bir adım olarak görülüyor.Kaynakça https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-deliver-romanias-first-hydrogen-powered-train-fleet https://www.mobility.siemens.com/global/en/company/stories/mireo-plus-h-for-a-cleaner-emissions-free-operation.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: