Romanya, ilk hidrojenli trenleri için Siemens'le anlaştı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Alman teknoloji şirketi Siemens Mobility, Romanya’nın ilk hidrojen yakıtlı tren filosunu teslim etmek üzere önemli bir sözleşmeye imza attı. Romanya Demiryolu Reformu Kurumu (ARF) ile yapılan anlaşma kapsamında, ülkeye 12 adet iki vagonlu hidrojenli elektrikli tren seti sağlanacak.

Anlaşma yalnızca trenlerin teslimatını değil, aynı zamanda 15 yıllık bakım ve onarım hizmetlerini de kapsıyor. İlk trenlerin 2029 yılında yolcu taşımacılığında hizmete başlaması planlanıyor.

Hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanıyor

Yeni trenler, Mireo Plus H platformu temel alınarak üretilecek. Bu platform, hidrojen yakıt hücresi tabanlı elektrikli tahrik sistemine ve bataryalara sahip. Bataryalar, yakıt hücresi sistemi veya rejeneratif frenleme yoluyla şarj edilerek treninin verimliliğinin arttırılmasına katkı sağlayacak. Trenin 600 km'ye kadar menzil sunduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylara göre trenler maksimum 120 km/s hıza ulaşabilecek ve 131 sabit ve 5 katlanabilir koltuk kapasitesine sahip olacak. İkili setler halinde çalışarak kapasite artırımı sağlayabilecek. Ayrıca trenlerde Avrupa standartlarına uygun güvenlik sistemleri ve gelişmiş yolcu bilgilendirme altyapısı yer alacak. Bakım faaliyetleri Romanya’da, başkent Bucharest’te kurulacak özel bir depoda gerçekleştirilecek. Süreçte, dijital bakım ve filo yönetimi sağlayan Railigent X sistemi kullanılacak.

Milli hızlı tren saatte 225 kilometre hıza ulaştı 1 hf. önce eklendi

Dizel trenlerin yerini alacak

Yeni hidrojenli trenlerin devreye girmesiyle birlikte dizel trenlerin aşamalı olarak sistemden çıkarılması ve böylece karbon emisyonları ile gürültünün önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Proje, Romanya’nın sürdürülebilir ulaşım ve iklim hedeflerine ulaşmasında kritik bir adım olarak görülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Romanya, ilk hidrojenli trenleri için Siemens'le anlaştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: