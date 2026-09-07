RPCS3 için büyük güncelleme: Fiziksel Blu-Ray dönemi başlıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation 3 emülatörü RPCS3, fiziksel oyun koleksiyonuna sahip kullanıcıların işini kolaylaştıran önemli bir güncelleme aldı. Emülatör artık uyumlu Blu-ray sürücüleri üzerinden PS3 oyunlarını doğrudan fiziksel diskten başlatabiliyor. Özellik daha önce Windows ile sınırlıyken, 31 Ağustos'ta birleştirilen güncellemeyle Linux, macOS ve FreeBSD desteği de eklendi.

Fiziksel Blu-Ray dönemi başlıyor

Bu özellik sayesinde kullanıcıların oyunu çalıştırmadan önce Blu-ray diskin tamamını HDD veya SSD'ye aktarması gerekmiyor. RPCS3, desteklenen sürücü üzerinden diskteki oyun verilerine erişerek oyunu doğrudan başlatabiliyor. Özellikle fiziksel PS3 oyunlarını koruyan kullanıcılar açısından bu, emülasyon sürecindeki önemli bir adımı ortadan kaldırıyor olacak.

RPCS3'ün fiziksel disk desteği aslında tamamen yeni değil. Windows için doğrudan Blu-ray üzerinden oyun başlatma özelliği Nisan 2026'da eklenmişti. 31 Ağustos'ta birleştirilen yeni çalışma ise özelliği Linux, macOS ve FreeBSD'ye genişletti. Ancak özelliğin kullanılabilmesi için her Blu-ray sürücüsü yeterli değil.

Sürücünün PlayStation 3 Blu-ray disklerini okuyabilmesi gerekiyor. RPCS3, uyumluluğun kontrol edilmesi için PS3 oyununun sürücüye takılmasını ve işletim sisteminin disk üzerindeki dosyalara erişip erişemediğinin kontrol edilmesini öneriyor. Bunun yanında RPCS3, ilgili oyun için gerekli Redump şifre çözme anahtarını da istiyor.

Kopyalamadan çalıştırabiliyor

Emülatör oyun yüklenirken data/redump klasörünü kontrol ederek uygun anahtarı arıyor. Uyumlu Blu-ray sürücüsü de RPCS3 içerisinde diğer oyun konumları gibi sisteme eklenebiliyor.

Yeni güncelleme fiziksel Blu-ray sürücülerin yanı sıra sanal Blu-ray sürücülerinin yönetimini de dört desteklenen işletim sistemine taşıyor. Projede ayrıca optik medyadan paket kurulum yöntemiyle ilgili değişiklik yapılarak oyunların diskten veri kopyalaması gereken durumlarda kurulum davranışının iyileştirilmesi sağlandı.

Sony’den bir kötü haber daha: PS3 ve PS Vita mağazaları kapanıyor 2 ay önce eklendi

RPCS3 tarafında Blu-ray desteğinin geliştirilmesi, PS3 oyunlarının fiziksel medyadan korunması açısından da önem taşıyor. Emülatör daha önce de Blu-ray sürücülerinden oyun başlatma ve şifreli/şifresi çözülmüş ISO dosyalarıyla çalışma gibi özellikler kazanmıştı. Projenin temel amacı ise PS3 yazılımlarının emülasyon yoluyla çalıştırılmasını sağlamak ve donanımın yaşlanmasına karşı oyunların korunmasına katkıda bulunmak.

Dolayısıyla uyumlu bir Blu-ray sürücüsü, gerekli şifre çözme anahtarı ve yasal olarak edinilmiş PS3 oyun disklerine sahip kullanıcılar için süreç artık daha kısa hale geliyor. Oyunları ayrı bir depolama alanına tamamen kopyalamak yerine fiziksel diskler doğrudan RPCS3 içerisinde oyun kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

RPCS3 için büyük güncelleme: Fiziksel Blu-Ray dönemi başlıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: