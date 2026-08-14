RTÜK'ten dört büyük dijital platforma ceza: İçerikler yayından kaldırıldı

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Tam Boyutta Gör Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 4 büyük dijital içerik platformuna en üst sınırdan idari para cezası verdi. Netflix, Disney+, HBO Max ve Prime Video’ya yaptırım uygulandı. LGBT propagandası, çocuk istismarı, müstehcenlik ve şiddeti özendiren içerikler nedeniyle bazı dizi ve filmler yayından kaldırıldı.

RTÜK'ün yaptırım uyguladığı yapımlar şöyle:

Heartstopper: Sonsuza Dek (Netflix) : Katalogdan çıkarma ve %3 para cezası

: Katalogdan çıkarma ve %3 para cezası Bang My Box: The Robin Byrd Story (HBO Max) : Katalogdan çıkarma ve %3 para cezası

: Katalogdan çıkarma ve %3 para cezası A Teacher (Disney+) : Katalogdan çıkarma ve %3 para cezası

: Katalogdan çıkarma ve %3 para cezası Spartacus: House of Ashur: İdari para cezası

Netflix’e LGBT cezası

Netflix’te yayımlanan "Heartstopper: Sonsuza Dek" filminin eş cinselliği genç yaş grubuna özendirici bir şekilde yansıttığı gerekçesiyle filmin Türkiye’de yayından kaldırılmasına ve Netlix’e yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Netflix Türkiye'de bu filmin açıklamasında, "Bu film, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muzır Neşriyat Kurulunca küçükler için uygun olmadığı karara bağlanan 'Kalp Çarpıntısı' kitabından uyarlanmıştır” ifadesine ve "18+, cinsellik, argo" sembollerine yer veriliyordu. Buna rağmen RTÜK'ün cezasından kaçamadı.

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RTÜK açıklamasında bu filmin konusu itibarıyla, hedef kitlesinin gençler olduğu ve eş cinsel birlikteliğe yönelik sahnelerin kullanılan müzikler ve efektlerle görsel olarak estetik ve sevimli biçimde sunulduğu, eş cinsel yaşam tarzının genç yaş grubuna özendirici biçimde yansıtıldığı ifade edildi.

HBO Max’deki belgesele ceza

Amerika TV’lerinde yayınlanan The Robin Byrd Show'un sunuculuğunu yapan Robin Byrd'ün hayatını ve kariyerini konu alan "Bang My Box: The Robin Byrd Story" belgesel filmine yasak geldi. Filmin cinsellik ile pornografiyi açıkça sergilediğini ve eş cinsel ilişkileri meşrulaştırdığını tespit eden RTÜK, 6112 sayılı Kanun’da yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "Müstehcen olamaz." hükümlerini ihlal etmekten HBO Max’a içeriği yayından kaldırma ve yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

Disney+’taki öğretmen öğrenci ilişkisine ceza

Disney+ tarafından yayımlanan "A Teacher" isimli dizide, bir öğretmen ile reşit olmayan öğrencisi arasında yaşanan ilişkiyi konu alan dizinin, yetişkin öğretmenin öğrencisine yönelik istismar niteliğindeki davranışlarının belirli sahnelerde romantikleştirilmiş ve erotikleştirilmiş bir ilişki biçiminde sunulduğu, böylece çocuk istismarının niteliğinin belirsizleştirildiği ve olağanlaştırılma riskinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Bu gerekçelerle Disney+'a ilgili kanunun "Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez." hükmünü ihlal etmekten katalogdan çıkarma ve yüzde 5 idari para cezası uygulandı.

Prime Video'daki Spartacus dizisine para cezası

Spartacus’un devamı olarak çekilen Spartacus: House of Ashur dizisi, şiddet ve cinsellik içeren sahneler nedeniyle RTÜK’ten idari para cezası aldı ancak katalogdan çıkarma cezası verilmediği için yayınlanmaya devam edecek.

RTÜK’ün açıklamasına göre "Spartacus: House of Ashur" isimli dizideki tarihsel bir kurgu ve aksiyon-macera şemsiyesi altında sunulmasına rağmen içerdiği ağır çekim kan sıçraması, uzuv kopması, şiddetin bir "haz sahnesi" olarak detaylandırılması, kadın ve erkek bedeninin sürekli teşhiri, aşırı müstehcenlik ile insan doğasına ve evrensel ahlak normlarına aykırı cinsel ilişki sahnelerinin yoğun bir şekilde gösterilmesi gerekçeleriyle ilgili kanun uyarınca Prime Video'ya idari para cezası verdi.

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RTÜK'ten dört büyük dijital platforma ceza: İçerikler yasaklandı

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