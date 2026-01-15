Giriş
    RTÜK’ten Konuşanlar programı ve Spotify’a ceza

    RTÜK, Disney+ platformunda yayınlanan ve Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar isimli programa ve Spotify'daki şarkılara ceza kestiğini duyurdu.              

    RTÜK’ten Konuşanlar programı ve Spotify’a ceza Tam Boyutta Gör
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında Disney+ ve Spotify platformundaki içeriklere idari yaptırım uyguladı. İçerik kaldırma ve idari para cezası verildi.

    Konuşanlar’ın beş bölümüne RTÜK’ten ceza!

    Disney+ platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya tarafından sunulan “Konuşanlar” adlı talk show programındaki  genel ahlaka aykırı nitelikte içerikler ile argo ve küfürlü ifadeler ele alındı. 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

    Ceza gerekçesi

    Programda, toplum tarafından hoş görülmeyen sadakatsizlik, kaba dil, kumar gibi davranışların bir başarı hikayesi gibi anlatılmasının, bu davranışların normalleşmesine, hatta popülerlik kazanmak için taklit edilmesine yol açabileceğine işaret eden Üst Kurul, programın, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını ödüllendirilecek bir performans olarak görüp teşvik ettiğini belirledi.

    Bu gerekçelerle "Disney+" adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilgili kanunda yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ... aykırı olamaz" ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerine aykırı hareket etmekten katalogdan çıkarma ve idari para cezası verildi.

    Spotify’daki şarkılara ve çalma listelerine ceza geldi

    RTÜK’ten Konuşanlar programı ve Spotify’a ceza Tam Boyutta Gör

    RTÜK’ün cezalarından dijital müzik platformu Spotify da nasibini aldı. Spotify’daki çeşitli şarkılarda ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin bulunduğu belirtilerek yüzde 2 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

