RTÜK’ten Konuşanlar programı ve Spotify’a ceza

Konuşanlar’ın beş bölümüne RTÜK’ten ceza!
Disney+ platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya tarafından sunulan “Konuşanlar” adlı talk show programındaki genel ahlaka aykırı nitelikte içerikler ile argo ve küfürlü ifadeler ele alındı. 5 farklı bölümündeki bazı ifadelerin argo olduğu gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası "milli ve manevi değerler ile genel ahlaka aykırı olduğu" gerekçesiyle de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.
Ceza gerekçesi
Programda, toplum tarafından hoş görülmeyen sadakatsizlik, kaba dil, kumar gibi davranışların bir başarı hikayesi gibi anlatılmasının, bu davranışların normalleşmesine, hatta popülerlik kazanmak için taklit edilmesine yol açabileceğine işaret eden Üst Kurul, programın, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasını ödüllendirilecek bir performans olarak görüp teşvik ettiğini belirledi.
Bu gerekçelerle "Disney+" adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ilgili kanunda yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ... aykırı olamaz" ve "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır, dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerine aykırı hareket etmekten katalogdan çıkarma ve idari para cezası verildi.
Spotify’daki şarkılara ve çalma listelerine ceza geldi
RTÜK'ün cezalarından dijital müzik platformu Spotify da nasibini aldı. Spotify'daki çeşitli şarkılarda ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin bulunduğu belirtilerek yüzde 2 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.