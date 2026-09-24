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    RTX 30 serisi için Nvidia Smooth Motion sürprizi! Artık destekliyor

    Nvidia Smooth Motion, resmi desteği olmamasına rağmen yeni bir mod sayesinde RTX 30 serisi ekran kartlarında çalıştırıldı. İşte RTX 3050 ve RTX 3080 testleri..  

    RTX 30 serisi için Nvidia Smooth Motion özelliği geliyor! Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın yeni nesil ekran kartlarıyla sunduğu bazı teknolojiler, mod geliştiricileri sayesinde eski GPU'lara da taşınmaya devam ediyor. Son olarak şirketin RTX 30 serisi için resmi olarak desteklemediği Nvidia Smooth Motion, yeni bir mod aracılığıyla Ampere mimarisine sahip ekran kartlarında çalıştırıldı.

    RTX 30 serisi NVIDIA Smooth Motion çalıştırabiliyor

    NVSmooth30 adı verilen deneysel mod, Nvidia'nın sürücü seviyesinde çalışan Smooth Motion teknolojisini GeForce RTX 30 serisi ekran kartlarında etkinleştiriyor. Kaçıranlar için bormal şartlarda RTX 50 serisiyle sunulan ve daha sonra RTX 40 serisine genişletilen teknoloji, RTX 30 serisi ekran kartlarında resmi olarak desteklenmiyordu.

    Smooth Motion'ın temel amacı, oyun tarafından özel olarak desteklenmesine gerek kalmadan yapay zekâ destekli ek kareler oluşturarak görüntünün daha yüksek kare hızında görünmesini sağlamak. Bu yönüyle teknolojinin çalışma mantığı, oyunların Nvidia'nın lgili SDK'sını doğrudan desteklemesini gerektiren DLSS Frame Generation'dan ayrılıyor.

    RTX 30 serisi için Nvidia Smooth Motion özelliği geliyor! Tam Boyutta Gör
    NVSmooth30 ise Nvidia'nın NvPresent64.dll bileşeninin çalışma şeklini değiştirerek RTX 30 serisinin önündeki mimari ve yetenek kontrollerini aşmaya çalışıyor. Mod ayrıca CUDA modülünün yüklenme sürecine müdahale ederek Ada Lovelace mimarisi için hazırlanan SM89 kodunu Ampere tabanlı SM86 GPU'lara yönlendiriyor.

    Geliştirici Adeline, ilk gösterimini bir RTX 3050 Laptop GPU üzerinde gerçekleştirdi. Ancak sonrasında kullanıcıların yaptığı testler, modun daha güçlü RTX 30 serisi ekran kartlarında da çalışabildiğini gösterdi.

    RTX 3080 ile 130 FPS görüldü

    RTX 3080 ile yapılan testler arasında Kingdom Come: Deliverance II oyununda Smooth Motion kapalıyken yaklaşık 65 FPS, mod etkinleştirildiğinde ise ekranda görünen kare hızının yaklaşık 130 FPS seviyesine çıktığı paylaşıldı. Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Söz konusu değerler bağımsız laboratuvar testleriyle doğrulanmış sonuçlar değil, kullanıcıların paylaştığı ön sonuçlardan oluşuyor. 

    NVSmooth30'un geliştirilmesi yalnızca Smooth Motion desteğiyle sınırlı değil. Adeline ayrıca deneysel bir Direct3D 11'den Direct3D 12'ye sunum köprüsü üzerinde çalışıyor. Bu sistem, eski D3D11 oyunlarında Nvidia'nın sunum katmanının uyumlu bir D3D12 swap chain'i üzerinden çalışmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Başarılı olması halinde bu çalışma, modun destekleyebileceği oyun sayısını artırabilir. NVSmooth30'u kullanmak isteyenlerin ise modun version.dll proxy dosyasını oyunun çalıştırılabilir dosyasının bulunduğu klasöre yerleştirmesi ve Nvidia Profile Inspector üzerinden ilgili oyun için Smooth Motion'ı etkinleştirmesi gerekiyor. Ekran kartı sürücüsü güncellendiğinde ayarın yeniden etkinleştirilmesi gerekebiliyor.

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