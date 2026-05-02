    RTX 3060 12GB geri dönüyor: Çıkış tarihi paylaşıldı

    Nvidia, RTX 3060 12 GB modelini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakında çıkması beklenen ekran kartı, artan GPU fiyatları ve stok sorunlarına çözüm olabilir.

    Ekran kartı pazarında yaşanan tedarik sorunları ve fiyat artışları, üreticileri sürpriz adımlar atmaya yönlendiriyor. Bu kapsamda Nvidia’nın, bir dönemin en popüler modellerinden RTX 3060 12 GB'ı yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı. 

    Temmuz ayında geliyor

    Paylaşılan bilgilere göre Nvidia, yeni nesil RTX 50 serisi kartlarda yaşanan stok sıkıntısını dengelemek amacıyla Ampere mimarisine sahip RTX 3060 12GB'ı Temmuz ayında yeniden satışa sunmaya hazırlanıyor.  Yeni üretim süreci Haziran ayında başlayacak ve kartlar kısa süre içinde iş ortaklarına gönderilecek.

    MSI, ASUS, Colorful ve GALAX gibi büyük üreticilerin bu model için GPU tedariki alacağı belirtiliyor. Ancak üretim hacminin sınırlı olacağı paylaşılan bilgiler arasında. RTX 3060 12 GB’ın yeniden gündeme gelmesinin bir diğer nedeni ise RTX 5050 modelinde yaşanan gecikme. Daha önce 9 GB VRAM ile gelmesi beklenen bu kartın ertelenmesi, Nvidia'nın geçici çözüm olarak RTX 3060'a yönelmesine neden olmuş olabilir.

    Bu noktada RTX 3060, özellikle 1080p oyunculuk için hâlâ geçerli bir seçenek konumunda. Donanım detaylarına gelirsek, 12 GB VRAM kapasitesi, kartın en güçlü yönü olmaya devam ediyor. Ancak saf performans açısından bakıldığında RTX 50 serisi karşısında geri kalıyor. Bu nedenle modelin pazardaki başarısı büyük ölçüde fiyatlandırmaya bağlı olacak.

    Şu an için RTX 3060'ın fiyatının ne olacağı net değil. Ancak mevcut RTX 5060 modellerinin yaklaşık 350 dolar seviyesinde satıldığı düşünüldüğünde, 300 doların üzerindeki bir fiyat etiketi kartın cazibesini ciddi şekilde azaltabilir.

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

