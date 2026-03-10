RTX 4060 rakibi Lisuan G100 için lansman tarihi paylaşıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'ya getirilen kısıtlamarına rdından Çin'in yerli GPU girişimleri son yıllarda hız kazanmış durumda. Bu alandaki yeni oyunculardan biri olan Lisuan Technology ise dikkat çeken bir lansmana hazırlanıyor. Şirketin ilk tüketici odaklı ekran kartı Lisuan G100, gelen bilgilere göre bu hafta resmi olarak tanıtılabilir.

RTX 4060 rakibi Lisuan G100

Yeni GPU'nun en dikkat çekici tarafı Çin'de geliştirilen ilk 6nm oyun GPU’larından biri olması. Erken test sonuçlarına göre G100'ün performansı, orta segmentte yer alan Nvidia GeForce RTX 4060 seviyesine ulaşabiliyor ve bazı testlerde bu modeli geride bırakabiliyor. Hatta bazı karşılaştırmalarda AMD Radeon RX 9060 XT ile benzer performans sunduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Teknik detaylara bakıldığında Lisuan G100'ün 12 GB GDDR6 bellek ile geleceği ve PCIe 4.0 arayüzünü kullanacağı doğrulandı. Ayrıca 192 TMU, 96 ROP ve yaklaşık 225W TDP değerine sahip olacak. Güç tarafında ise tek bir 8 pin güç konnektörü kullanılacak. Rapora göre Lisuan, G100 için 2025 Eylül ayında seri üretim sürecine geçti.

Bu nedenle 2026'nın ilk çeyreğinde bir lansman yapılması uzun süredir bekleniyordu. Ancak Lisuan'ın ilk etapta oyuncu odaklı tüketici kartlarına mı yoksa iş istasyonu ve yapay zekâ pazarına mı odaklanacağı henüz netleşmiş değil. Fiyat ve küresel satış planları açıklanmadı. Tüm detayların, bu hafta yapılması beklenen resmi tanıtımla birlikte netleşmesi bekleniyor.

