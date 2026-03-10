RTX 4060 rakibi Lisuan G100 için lansman tarihi paylaşıldı

RTX 4060 rakibi Lisuan G100
Yeni GPU'nun en dikkat çekici tarafı Çin'de geliştirilen ilk 6nm oyun GPU’larından biri olması. Erken test sonuçlarına göre G100'ün performansı, orta segmentte yer alan Nvidia GeForce RTX 4060 seviyesine ulaşabiliyor ve bazı testlerde bu modeli geride bırakabiliyor. Hatta bazı karşılaştırmalarda AMD Radeon RX 9060 XT ile benzer performans sunduğu belirtiliyor.
Bu nedenle 2026'nın ilk çeyreğinde bir lansman yapılması uzun süredir bekleniyordu. Ancak Lisuan'ın ilk etapta oyuncu odaklı tüketici kartlarına mı yoksa iş istasyonu ve yapay zekâ pazarına mı odaklanacağı henüz netleşmiş değil. Fiyat ve küresel satış planları açıklanmadı. Tüm detayların, bu hafta yapılması beklenen resmi tanıtımla birlikte netleşmesi bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım