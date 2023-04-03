RTX 4070 özellikleri resmi olarak açıklandı!

RTX 4070 özellikleri onaylandı
Paylaşılan ekran görüntülerinde RTX 4070'in CUDA çekirdek sayısından bahsedilmiyor. Ancak kartın 36MB L2 önbelleğe sahip olacağını görüyoruz. Bu değer, RTX 4070 Ti modelinin 48MB boyutundan bir miktar daha düşük. Ayrıca son nesil RTX 3070 Ti ve RTX 3070 GPU'ların 4MB L2 ön belleğe sahip olduğunu hatırlatalım.
Paylaşılan görüntüler ise RTX 4070'in ortalama 186W güç çekeceğini gösteriyor. Yani lansmanda karşımıza çıkacak 200W TPD'den daha az. Ayrıca bu rakamın RTX 3070 Ti ve 3070'in ortalama güç tüketiminden daha düşük olduğunu da hatırlatalım. Bunun dışında RTX 4070, 3.nesil RT ve 4.nesil Tensor çekirdekleri ile karşımıza çıkacak. RTX 4070 fiyatlandırması, önceki nesil RTX 3070 Ti’ın çıkış fiyatıyla aynı seviyede olacak.Kartın 599 dolar fiyat etiketiyle 13 Nisan'da vitrine çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı