RTX 4070 özellikleri resmi olarak açıklandı!

Tam Boyutta Gör Nvidia RTX 40 Ada Lovelace mimarisinin yeni üyesi RTX 4070 özellikleri netleşmeye başlıyor. Bugün VideoCardz, kartın özelliklerini içeren lansman görüntülerine ulaşmayı başardı. Peki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde piyasaya adım atacak RTX 4070 neler sunacak? Gelin hep beraber bakalım.

RTX 4070 özellikleri onaylandı

Paylaşılan ekran görüntülerinde RTX 4070'in CUDA çekirdek sayısından bahsedilmiyor. Ancak kartın 36MB L2 önbelleğe sahip olacağını görüyoruz. Bu değer, RTX 4070 Ti modelinin 48MB boyutundan bir miktar daha düşük. Ayrıca son nesil RTX 3070 Ti ve RTX 3070 GPU'ların 4MB L2 ön belleğe sahip olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Diğer detaylara gelecek olursak, görüntüler orta üst seviye GPU'nun 192 bit bellek veriyolu ve 21 Gbps hızlarda 12GB GDDR6X belleklere sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte yeni kart, toplam 504 GB/sn bellek bant genişliği (RTX 4070 Ti 608 GB/sn) sunacak. Bilindiği üzere RTX GPU'lar için paylaşılan TDP rakamları gerçek oyun senaryoları ile tam karşılık gelmeyebiliyor.

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Paylaşılan görüntüler ise RTX 4070'in ortalama 186W güç çekeceğini gösteriyor. Yani lansmanda karşımıza çıkacak 200W TPD'den daha az. Ayrıca bu rakamın RTX 3070 Ti ve 3070'in ortalama güç tüketiminden daha düşük olduğunu da hatırlatalım. Bunun dışında RTX 4070, 3.nesil RT ve 4.nesil Tensor çekirdekleri ile karşımıza çıkacak. RTX 4070 fiyatlandırması, önceki nesil RTX 3070 Ti’ın çıkış fiyatıyla aynı seviyede olacak.Kartın 599 dolar fiyat etiketiyle 13 Nisan'da vitrine çıkması bekleniyor.

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