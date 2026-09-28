RTX 4090'da yeni yanık vakası: Resmi adaptör bile zarar gördü

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Tam Boyutta Gör GeForce RTX 4090 kullanıcılarının karşılaştığı güç bağlantısı sorunlarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce yüksek güç tüketimi ve 16-pin bağlantılarla ilgili çeşitli vakalar gündeme gelirken, bu kez RTX 4090 yüzde 80 güç limitiyle çalışmasına rağmen resmi güç adaptöründe hasar oluştuğu bildirildi.

%80 güç limitine rağmen adaptör yandı

Vakayı takip eden UNIKO's Hardware tarafından paylaşılan bilgilere göre sistemde Gigabyte RTX 4090 kullanılıyordu ve ekran kartı, standart 450W güç hedefinin yüzde 80'ine sınırlandırılmıştı. Buna rağmen adaptörün GPU tarafındaki bağlantı bölümünde gözle görülür hasar meydana geldi. Kart sahibinin RTX 4090'ı daha düşük sıcaklık, güç tüketimi ve ek güvenlik amacıyla yüzde 80 güç limitiyle kullandığı belirtildi.

Kartın 450W'lık güç hedefi dikkate alındığında bu sınır yaklaşık 360W seviyesine karşılık geliyor. Sorunun ortaya çıkmasından önce sistemde rastgele siyah ekranlar görülmeye başladı. Bilgisayarın sesi çalışmaya devam ederken görüntünün kaybolması üzerine kullanıcı sistemi kontrol etti ve RTX 4090'un güç bağlantısında problem olduğunu fark etti.

Tam Boyutta Gör Yapılan incelemede özellikle ekran kartıyla birlikte gelen 16-pin adaptör üzerinde görünür hasar tespit edildi. GPU tarafındaki bağlantı içerisinde de beyaz bir iz görüldüğü aktarıldı.

Resmi adaptör kullanılması da sorunu engellemedi

Bu vakayı dikkat çekici hale getiren noktalardan biri, RTX 4090'un üçüncü taraf veya uyumsuz bir kablo yerine Gigabyte'ın kutudan çıkan resmi çoklu 8-pin-16-pin adaptörüyle kullanılması. Sistemde 2021 tarihli Corsair RM1000x güç kaynağı bulunuyor. Bu modelde doğrudan 16-pin GPU bağlantısı bulunmadığı için RTX 4090, beraberinde gelen adaptör üzerinden güç alıyor.

Kullanıcının aktardığına göre güç kaynağı tarafındaki bağlantılarda ve PCIe 8-pin kablolarda herhangi bir anormallik görülmedi. Kullanıcının sorunu erken fark etmesi ise ekran kartının daha ciddi şekilde zarar görmesini önlemiş olabilir. RTX 4090 güç bağlantılarında sıcaklık ve fiziksel temasın düzenli olarak kontrol edilmesi bu nedenle önem taşıyor.

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Ayrıca kullanıcı yeni bir kablo ve bağlantı durumunu kontrol etmek için Thermal Grizzly WireView kullanmayı planlıyor. Ancak üçüncü taraf kablo kullanımının garanti kapsamına etkisi konusunda ekran kartı üreticisinin şartlarının mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor.

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RTX 4090'da yeni yanık vakası: Resmi adaptör bile zarar gördü

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