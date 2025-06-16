RTX 4090 görünümlü sahte kartlar ortaya çıktı

Kullanıcının talebi üzerine kartları inceleyen teknisyen, çalışmayan üç kartın dış görünüm açısından RTX 4090'a çok benzediğini ancak donanım detaylarında farklılıklar bulunduğunu fark etti. Yapılan teknik incelemede, bu kartların aslında RTX 3080 ve 3090 modelleri olduğu, üzerlerinde çeşitli modifikasyonlarla RTX 4090 etiketi ve bileşen yapısına benzerlik sağlandığı ortaya çıktı.
Sadece biri gerçek çıktı
İşin ilginç tarafı ise, tüm sahte kartlarda Nvidia’nın RTX 4090 modelinde kullandığı “AD102” yongasının adı kazınmıştı. Bunu daha önce de görmüştük, zira bu tip yazılar lazer ile silinip yeniden işlenebiliyor.
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Bununla birlikte dört karttan yalnızca biri gerçekten RTX 4090'dı, fakat o da bazı arızalı bellek yongaları ve bozuk kapasitörler nedeniyle çalışmıyordu. Neyse ki teknisyen bu kartı tamir ederek kullanılır hâle getirdi. Ancak diğer üç sahte kartın geri dönüştürülmesi mümkün olmadı. Kullanıcının bu kartlar için ilgili dolandırıcı satıcıya kart başına yaklaşık 1.400 dolar ödediği belirtildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.