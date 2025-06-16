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    RTX 4090 görünümlü sahte kartlar ortaya çıktı

    Çinli bir teknisyenin incelediği dört RTX 4090 ekran kartından üçü sahte çıktı. Yapılan analizde bu kartların aslında modifiye edilmiş RTX 3080 ve 3090 modelleri olduğu ortaya kondu.

    RTX 4090 görünümlü sahte kartlar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında artan taleple birlikte sahte ürün vakaları da çoğalıyor. Son olarak Çinli bir YouTube teknisyeni, dört adet RTX 4090 ekran kartını test etmek üzere kendisine gönderen bir kullanıcının yaşadığı dolandırıcılığı belgeledi. Kartlardan sadece biri orijinaldi, diğer üçü ise modifiye edilmiş RTX 30 serisi modeller çıktı.

    Kullanıcının talebi üzerine kartları inceleyen teknisyen, çalışmayan üç kartın dış görünüm açısından RTX 4090'a çok benzediğini ancak donanım detaylarında farklılıklar bulunduğunu fark etti. Yapılan teknik incelemede, bu kartların aslında RTX 3080 ve 3090 modelleri olduğu, üzerlerinde çeşitli modifikasyonlarla RTX 4090 etiketi ve bileşen yapısına benzerlik sağlandığı ortaya çıktı.

    Sadece biri gerçek çıktı

    RTX 4090 görünümlü sahte kartlar ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sözde RTX 4090’lardan birinde, RTX 30 serisine özgü bir kapasitörün konumlandığı fark edildi. Ayrıca kartın üzerindeki QR kodun yerleşimi, gerçek RTX 4090 tasarımından sapmalar gösteriyordu. Diğer sahte kartlarda da benzer fiziksel tutarsızlıklar bulunurken, bir tanesinde sahte VRAM modüllerine bile yer verildi. Üçüncü sahte kart ise hem alt taban yapısıyla hem de montaj eksikliğiyle daha kolay saptanabildi.

    İşin ilginç tarafı ise, tüm sahte kartlarda Nvidia’nın RTX 4090 modelinde kullandığı “AD102” yongasının adı kazınmıştı. Bunu daha önce de görmüştük, zira bu tip yazılar lazer ile silinip yeniden işlenebiliyor.

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    Bununla birlikte dört karttan yalnızca biri gerçekten RTX 4090'dı, fakat o da bazı arızalı bellek yongaları ve bozuk kapasitörler nedeniyle çalışmıyordu. Neyse ki teknisyen bu kartı tamir ederek kullanılır hâle getirdi. Ancak diğer üç sahte kartın geri dönüştürülmesi mümkün olmadı. Kullanıcının bu kartlar için ilgili dolandırıcı satıcıya kart başına yaklaşık 1.400 dolar ödediği belirtildi.

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    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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