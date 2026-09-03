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    RTX 50 serisine bir zam daha: ASUS ve GALAX fiyatları yükseltiyor

    Nvidia RTX 50 serisi ekran kartlarında yeni bir fiyat artışı daha yaşanıyor. ASUS ve GALAX'ın bazı RTX 5070, RTX 5070 Ti ve RTX 5080 modellerine 74 dolara varan zam yaptığı ortaya çıktı.

    RTX 50 serisine bir zam daha: ASUS ve GALAX fiyatları yükseltiyor Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı fiyatlarındaki yükseliş RTX 50 serisinde devam ediyor. Sektörden gelen son bilgilere göre Nvidia'nın iş ortaklarından ASUS ve GALAX, bazı GeForce RTX 50 serisi modellerinin fiyatlarını yeniden artırma kararı aldı. Yeni fiyat düzenlemesinden RTX 5070, RTX 5070 Ti ve RTX 5080 modelleri etkileniyor.

    Bu yıl 3. veya 4. fiyat artışı

    Paylaşılan detaylara göre ASUS tarafında RTX 5070 modellerinin fiyatı 150 ila 300 yuan arasında artırıldı. Bu da yaklaşık 22 ila 44 dolarlık bir fiyat artışına karşılık geliyor. GALAX ise RTX 5070 modellerine 200 yuan, yani yaklaşık 30 dolar zam uyguladı. GALAX'ın diğer modellerindeki artış ise daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

    RTX 5070 Ti fiyatları 300 yuan, yaklaşık 44 dolar yükselirken, RTX 5080 için uygulanan artışın 500 yuan veya yaklaşık 74 dolar olduğu belirtiliyor. Son fiyat artışlarının temelinde ise bellek maliyetlerindeki yükseliş bulunuyor. Nvidia'nın temmuz ayında bellek ve GPU paketleriyle ilgili fiyat düzenlemesine gitmesinin ardından, ağustos ayında RTX 50 serisindeki çok sayıda ekran kartının fiyatı etkilenmişti.

    Son olarak ASUS'un yeni fiyatları 1 Eylül itibarıyla uygulamaya başladığı, GALAX'ın da ilgili modellerde fiyat düzenlemesini hayata geçirdiği paylaşıldı. Şimdilik RTX 5050, RTX 5060 gibi daha alt segment modeller ile RTX 5090'ın bu son fiyat artışından etkilenmediği belirtiliyor. Özellikle RTX 5070 serisinin orta ve üst orta segmentte konumlandığı düşünüldüğünde, yeni artışlar ekran kartı toplamak isteyen kullanıcıların maliyetini daha da yükseltebilir.

    Diğer üreticilerin de benzer bir adım atması halinde RTX 50 serisindeki fiyat baskısının önümüzdeki dönemde daha geniş bir ürün yelpazesine yayılması muhtemel.

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