RTX 50 SUPER serisinden yeni sızıntı: Ne iptal ne de hazır

Tanıtım tarihi ertelendi
Asya merkezli kaynaklar, NVIDIA'nın RTX 50 SUPER serisini ilk etapta 2026'nın başında tanıtmayı planladığını ancak bellek tedarik sorunları nedeniyle takvimin değiştiğini söylüyor. HKEPC tarafından paylaşılan bilgilere göre, NVIDIA planları tamamen iptal etmedi, yalnızca lansman tarihini 2026'nın üçüncü çeyreğine kaydırdı. Üstelik bu bilginin kaynağı Nvidia'ya dayanıyor.
Diğer yandan Benchlife ise, NVIDIA'nın hâlen AIC üreticilerine herhangi bir teknik doküman veya referans tasarım sağlamadığını bildirdi. Bu nedenle, ürünlerin geciktiği veya ertelendiği yönündeki iddialar asılsız olabilir.
Paylaşılan bilgilere göre RTX 50 SUPER serisi, mevcut modellere kıyasla sadece bellek ve GPU çekirdek yapılandırmalarında değişiklikler içerecek. Ancak bu değişiklikler, üretici ortakların yeni BIOS sürümleri ve soğutma testleri gerçekleştirmesini gerektiriyor. NVIDIA'nın teknik dokümantasyonu hâlâ paylaşmamış olması da 2026'nın ortalarında planlanan lansman tarihini doğruluyor olabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...