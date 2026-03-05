Giriş
    RTX 5050'nin yeni versiyonu sızdırıldı: DRAM kapasitesi artıyor

    Nvidia'nın RTX 5050 ekran kartı için yeni bir sürüm hazırladığı ortaya çıktı. Sızıntılara göre model, 9 GB GDDR7 bellek ve farklı bellek veri yolu ile mevcut sürümden ayrılacak.

    RTX 5050'nin yeni versiyonu sızdırıldı: DRAM kapasitesi artıyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, giriş seviyesi ekran kartı segmenti için GeForce RTX 5050 modelinin yeni bir varyantı üzerinde çalışıyor. Güvenilir donanım sızıntılarıyla bilinen MEGAsizeGPU'ya göre şirket, mevcut modelden farklı bellek yapılandırmasına sahip ikinci bir RTX 5050 hazırlıyor.

    Bellek tarafında farklı yaklaşım

    Paylaşılan bilgilere göre yeni sürüm, standart modelde bulunan 8 GB yerine 9 GB GDDR7 bellek ile gelecek. Ancak kapasite artışına rağmen kartın bellek veri yolu tarafında farklı bir yapı tercih edildiği belirtiliyor. Sızıntıya göre yeni RTX 5050 modeli 96-bit bellek veri yolu kullanacak. Mevcut RTX 5050 ise 128-bit veri yoluna sahipti. 

    Öte yandan mevcut modelde 20 Gbps hızında GDDR6 bellek yer alırken, yeni varyantın 28 Gbps hızında GDDR7 bellek yongalarıyla geleceği söyleniyor. Bu değişiklikle birlikte bellek bant genişliğinin 320 GB/s seviyesinden 336 GB/s seviyesine çıkacağı belirtiliyor. Başka bir deyişle bant genişliğinde yaklaşık yüzde 5 artış ve VRAM kapasitesinde yüzde 12,5 yükseliş söz konusu.

    [bkzdh=202802

    Çekirdek tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Kartın, Blackwell mimarisine sahip GB207 GPU'sunu kullanacağı ve 2560 CUDA çekirdeğiyle gelmesi bekleniyor. TDP değeri ise yaklaşık 130W seviyesinde kalacak.

    Giriş segmentinde üretim sorunu

    Sızıntıda yalnızca RTX 5050 değil, diğer giriş seviyesi modellerle ilgili bazı üretim detayları da yer alıyor. İddiaya göre GeForce RTX 5060 için bazı üreticiler GB205 GPU kalıplarını kullanabilir. Bunun nedeni ise GB206 yongalarının sınırlı sayıda bulunması. Bu durum, kart üreticilerini yeni PCB tasarımları geliştirmeye yönlendirebilir. Ayrıca bazı modellerde standart 8-pin güç bağlantısı tercih edilebileceği de konuşuluyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 saat önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 saat önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

