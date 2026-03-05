RTX 5050'nin yeni versiyonu sızdırıldı: DRAM kapasitesi artıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, giriş seviyesi ekran kartı segmenti için GeForce RTX 5050 modelinin yeni bir varyantı üzerinde çalışıyor. Güvenilir donanım sızıntılarıyla bilinen MEGAsizeGPU'ya göre şirket, mevcut modelden farklı bellek yapılandırmasına sahip ikinci bir RTX 5050 hazırlıyor.

Bellek tarafında farklı yaklaşım

Paylaşılan bilgilere göre yeni sürüm, standart modelde bulunan 8 GB yerine 9 GB GDDR7 bellek ile gelecek. Ancak kapasite artışına rağmen kartın bellek veri yolu tarafında farklı bir yapı tercih edildiği belirtiliyor. Sızıntıya göre yeni RTX 5050 modeli 96-bit bellek veri yolu kullanacak. Mevcut RTX 5050 ise 128-bit veri yoluna sahipti.

Öte yandan mevcut modelde 20 Gbps hızında GDDR6 bellek yer alırken, yeni varyantın 28 Gbps hızında GDDR7 bellek yongalarıyla geleceği söyleniyor. Bu değişiklikle birlikte bellek bant genişliğinin 320 GB/s seviyesinden 336 GB/s seviyesine çıkacağı belirtiliyor. Başka bir deyişle bant genişliğinde yaklaşık yüzde 5 artış ve VRAM kapasitesinde yüzde 12,5 yükseliş söz konusu.

[bkzdh=202802

Çekirdek tarafında ise büyük bir değişiklik beklenmiyor. Kartın, Blackwell mimarisine sahip GB207 GPU'sunu kullanacağı ve 2560 CUDA çekirdeğiyle gelmesi bekleniyor. TDP değeri ise yaklaşık 130W seviyesinde kalacak.

Giriş segmentinde üretim sorunu

Sızıntıda yalnızca RTX 5050 değil, diğer giriş seviyesi modellerle ilgili bazı üretim detayları da yer alıyor. İddiaya göre GeForce RTX 5060 için bazı üreticiler GB205 GPU kalıplarını kullanabilir. Bunun nedeni ise GB206 yongalarının sınırlı sayıda bulunması. Bu durum, kart üreticilerini yeni PCB tasarımları geliştirmeye yönlendirebilir. Ayrıca bazı modellerde standart 8-pin güç bağlantısı tercih edilebileceği de konuşuluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

RTX 5050'nin yeni versiyonu sızdırıldı: DRAM kapasitesi artıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: