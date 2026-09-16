96 GB VRAM'li RTX 5090 almak ister misiniz? Fiyatı dudak uçuklatıyor

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Tam Boyutta Gör Çin'de bir üretici, Nvidia'nın resmi olarak sunmadığı 96 GB VRAM'li GeForce RTX 5090 modelini satışa çıkardı. Standart RTX 5090'da bulunan 32 GB belleğin üç katına çıkarıldığı kart, Alibaba üzerindeki bir ilanda 3.888 dolar fiyatla listeleniyor. Aynı özelliklere sahip başka modifiye kartların fiyatı ise yaklaşık 5.900 dolara kadar çıkıyor.

RTX 5090'ın VRAM kapasitesi nasıl 96 GB'a çıktı?

Modifikasyonun temelinde ekran kartının bellek altyapısının değiştirilmesi bulunuyor. GDDR7 bellek yongalarının kartın iki tarafına yerleştirilebildiği özel bir PCB tasarımı kullanılarak kapasite 32 GB'dan 96 GB'a yükseltiliyor. Bunun yanında kartın yeni bellek yapılandırmasını tanıyabilmesi için değiştirilmiş bir firmware kullanılması gerekiyor.

Bu yükseltmenin teknik olarak mümkün olmasının arkasında Nvidia'nın aynı GPU mimarisini kullanan daha profesyonel çözümleri bulunuyor. RTX Pro 6000 Blackwell'in de GB202 GPU'sunu temel alması ve 96 GB belleğe sahip olması, RTX 5090'ın benzer bir kapasiteye taşınabileceğini gösteriyor. Ancak Alibaba ilanlarının tamamının güvenilir olmadığını belirtmek gerek.

Kart VRAM Fiyat Durum Mimari RTX 5090 Founders Edition 32 GB GDDR7 1.999 dolar MSRP Resmi Nvidia ürünü Blackwell RTX 5090 96 GB (Suqiao mod) 96 GB 3.888 dolar Resmi olmayan üçüncü taraf modifikasyon Modifiye Blackwell RTX 5090 96 GB (diğer Alibaba satıcıları) 96 GB Yaklaşık 5.900 dolar Resmi olmayan üçüncü taraf modifikasyon Modifiye Blackwell RTX 5090 128 GB prototip 128 GB Yaklaşık 13.000 dolar Sınırlı üretim prototipi Modifiye Blackwell RTX 5090D V2 (Çin) Küresel RTX 5090'a göre yaklaşık %25 daha düşük VRAM/bant genişliği 2.299 dolar MSRP Resmi Nvidia Çin modeli Blackwell

Keza bazı listelerde RTX 5090'ın kullandığı GDDR7 yerine GDDR6X belleklerden ve 14 Gbps hızlardan bahsediliyor. Ayrıca yaklaşık 13.000 dolara ulaşan 128 GB'lık bir prototip de bulunuyor ancak bunun seri üretim bir model olmadığını belirtelim.

Asıl hedef oyun değil, yapay zeka

96 GB VRAM'li RTX 5090'un asıl kullanım alanının oyunlardan ziyade tahmin edebileceğiniz gibi yapay zeka uygulamaları. Yüksek VRAM kapasitesi, büyük dil modelleri ve diğer AI iş yüklerinde daha fazla verinin GPU belleğinde tutulmasına imkan sağlayabiliyor.

Çin'deki bu modifikasyonların ortaya çıkmasında ABD'nin Nvidia'nın veri merkezi GPU'larına yönelik ihracat kısıtlamaları da etkili. Nvidia Çin pazarı için hazırladığı RTX 5090D V2 gibi resmi çözümlerde performans ve bellek tarafında çeşitli sınırlamalar bulunurken, modifiye kartlar bu sınırların ötesine geçmeye çalışıyor.

Benzer işlemler aslında yeni değil. Çin'deki modlama atölyeleri daha önce RTX 4090'un 24 GB VRAM kapasitesini 48 GB'a çıkarmıştı. Zaman içinde bu işlemler daha uygulanabilir hale gelirken, bazı özel atölyeler için küçük bir tedarik alanına dönüştü. Ancak 96 GB'lık RTX 5090'ın önemli bir dezavantajı bulunuyor.

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Nvidia'nın bu kartta garantisi geçerli değil. Kullanıcı, resmi olarak desteklenmeyen bu donanım değişikliklerinde üretici garantisinden vazgeçmek zorunda kalıyor. Bu nedenle 3.888 dolarlık fiyat, yüksek VRAM kapasitesine rağmen beraberinde ciddi bir garanti ve güvenilirlik riski de getiriyor.

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RTX 5090'a 96 GB VRAM taktılar! Fiyatı dudak uçuklatıyor

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