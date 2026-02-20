RTX 5090’da güç konektörü yine yandı: 500W sınırı bile işe yaramadı

500W güç sınırı bile koruyamadı
Mobil01 forumlarında paylaşılan yeni bir vakada, bir kullanıcı GIGABYTE RTX 5090 AORUS Master ICE model ekran kartında 12V-2x6 güç konektörünün üst pin sırasının tamamen yandığını duyurdu. Üstelik kullanıcı, kartın güç limitini bilinçli şekilde 500W ile sınırlandırmıştı. Standartta RTX 5090 modelleri 575W-600W seviyelerine kadar çıkabiliyor. Kullanıcı, teorik olarak daha güvenli olması gereken bu sınırlamaya rağmen erimeyi engelleyemedi.
Sorun yalnızca RTX 5090 ile sınırlı değil
Sorun yalnızca RTX 5090 ile sınırlı değil

Bağlantı erime vakaları sadece RTX 5090 ile sınırlı değil. RTX 5080, RTX 5070 Ti ve hatta 12V-2x6 bağlantı kullanan bazı Radeon RX 9070 XT modellerinde de benzer problemler yaşanıyor. RTX 4090 döneminde Nvidia, kullanıcıların kabloyu tam oturtmamasını temel sebep olarak göstermişti. Ancak 12V-2x6 standardı daha kısa algılama pinleri ve daha uzun iletken terminallerle güvenliği artırmayı hedeflese de sahadaki örnekler riskin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
vay be gayet iyi