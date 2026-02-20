RTX 5090’da güç konektörü yine yandı: 500W sınırı bile işe yaramadı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Nvidia'nın amiral gemisi RTX 5090 modeli, tıpkı 4090'da olduğu gibi güç konektörü erime vakalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. RTX 4090 döneminde büyük tartışma yaratan 12VHPWR bağlantı sorunları, 12V-2x6 standardına geçilmesine rağmen tamamen ortadan kalkmış değil. Son olarak yeni bir vaka daha ortaya çıktı. Üstelik 500W güç limitiyle.

500W güç sınırı bile koruyamadı

Mobil01 forumlarında paylaşılan yeni bir vakada, bir kullanıcı GIGABYTE RTX 5090 AORUS Master ICE model ekran kartında 12V-2x6 güç konektörünün üst pin sırasının tamamen yandığını duyurdu. Üstelik kullanıcı, kartın güç limitini bilinçli şekilde 500W ile sınırlandırmıştı. Standartta RTX 5090 modelleri 575W-600W seviyelerine kadar çıkabiliyor. Kullanıcı, teorik olarak daha güvenli olması gereken bu sınırlamaya rağmen erimeyi engelleyemedi.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görsellerde yalnızca üst pin sırasının eridiği, alt pinlerin ise sağlam kaldığı görülüyor. Bu durum yükün eşit dağılmadığını ve temas probleminin yaşanmış olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca ilgili sistemde, ekran kartıyla birlikte gelen üç adet 8-pin'den 12V-2x6'ya dönüştürücü adaptör kullanılmış.

Sorun yalnızca RTX 5090 ile sınırlı değil

Bağlantı erime vakaları sadece RTX 5090 ile sınırlı değil. RTX 5080, RTX 5070 Ti ve hatta 12V-2x6 bağlantı kullanan bazı Radeon RX 9070 XT modellerinde de benzer problemler yaşanıyor. RTX 4090 döneminde Nvidia, kullanıcıların kabloyu tam oturtmamasını temel sebep olarak göstermişti. Ancak 12V-2x6 standardı daha kısa algılama pinleri ve daha uzun iletken terminallerle güvenliği artırmayı hedeflese de sahadaki örnekler riskin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Nvidia'dan "dünyayı şaşırtacak" yeni çip geliyor 1 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

RTX 5090'da güç konektörü krizi büyüyor: 500W bile çare olmadı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: