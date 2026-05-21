Tam Boyutta Gör Nvidia'nın GeForce RTX 5090 serisinde yaşanan tedarik ve fiyat sorunları büyümeye devam ediyor. Ortaya çıkan yeni raporlara göre Çin, RTX 5090D V2 modelinin resmi ithalatını durdurdu. Aynı dönemde Güney Kore'de RTX 5090 fiyatlarının kısa sürede ciddi seviyede yükseldiği belirtiliyor.

Paylaşılan detaylara göre Çin tarafında RTX 5090D V2 için yeni bir engel gündemde. İddiaya göre Çin gümrük yetkilileri, lojistik şirketlerine RTX 5090D V2 için ithalat izni verilmeyeceğini bildirdi. Böylece Çin'e özel hazırlanan model ikinci kez ciddi bir kısıtlamayla karşı karşıya kalmış oldu.

Kaçıranlar için RTX 5090D V2, Nvidia'nın ihracat kurallarına uyum sağlamak amacıyla geliştirdiği Çin odaklı özel bir model. Standart RTX 5090'da 32 GB GDDR7 bellek ve 512-bit veri yolu bulunurken, RTX 5090D V2 tarafında 24 GB GDDR7 bellek ve 384-bit veri yolu kullanılıyor.

Çin'deki yasaklama haberine ek olarak RTX 5090 fiyatları özellikle Güney Kore'de rekor derecede artış yaşadı. ASUS TUF RTX 5090 OC modelinin fiyatı bir gün içinde 7.59 milyon KRW seviyesinden 7.99 milyon KRW'ye çıktı. Benzer şekilde ASUS ROG Astral RTX 5090 White modeli de 8.19 milyon KRW seviyesine yükseldi. Bu rakamlar yaklaşık 5300 dolarlık fiyat etiketine karşılık geliyor.

Bu gelişmeler ise, Nvidia'nın üst seviye ekran kartlarında tedarik baskısının arttığını gösteriyor. Daha önce de GDDR7 maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle RTX 5090 serisinde ek fiyat artışlarının gündeme geldiği belirtilmişti. Yeni ithalat sorunlarıyla birlikte RTX 5090 serisinin birçok pazarda daha da pahalı hale gelmesi bekleniyor.

RTX 5090 krizi büyüyor: Çin yasağı sonrası fiyatlar uçtu

