RTX 5090D V2 resmen doğrulandı: 24 GB VRAM, 600W TDP

RTX 5090D V2 resmen doğrulandı
RTX 5090D V2, GB202-240 GPU ve 21.760 CUDA çekirdeğine sahip. Bu konfigürasyonda ise 24 GB GDDR7 VRAM ve 384-bit bellek veri yoluna yer veriliyor. Önceki modelde 32 GB VRAM bulunurken, yeni sürümde bu kapasite yüzde 25 azaltılmış durumda. Bu düşüş genel oyun deneyimi konusunda belirgin bir değişiklik içermiyor. Ancak VRAM sınırının kritik olduğu uygulamalarda fark yaratabilir.
Bu modellerin fiyatları ise 20.699 Çin Yuanı ile 20.999 Yuan (yaklaşık 2.880–2.900 ABD doları) arasında değişiyor. Bu fiyat, önceki raporlarda beklenen fiyatın oldukça üzerinde. Önceki tahminler, RTX 5090D V2'nin 14.000 Yuan civarında bir fiyatla gelmesi yönündeydi. Sonuç olarak Çin'deki kullanıcılar, önceki modele göre donanımı kırpılmış ancak fiyatı neredeyse aynı olan bir ekran kartıyla karşı karşıya kalacak.
