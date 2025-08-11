RTX 5090D V2 resmen doğrulandı: 24 GB VRAM, 600W TDP

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Çin pazarına özel geliştirdiği RTX 5090D serisini RTX 5090D V2 ile güncelledi. 12 Ağustos itibarıyla satışa sunulacak yeni model, önceki versiyona kıyasla önemli değişikliklerle geliyor. Ancak RTX 5090D'nin kırpılmış hali olacak. İşte özellikleri

RTX 5090D V2 resmen doğrulandı

RTX 5090D V2, GB202-240 GPU ve 21.760 CUDA çekirdeğine sahip. Bu konfigürasyonda ise 24 GB GDDR7 VRAM ve 384-bit bellek veri yoluna yer veriliyor. Önceki modelde 32 GB VRAM bulunurken, yeni sürümde bu kapasite yüzde 25 azaltılmış durumda. Bu düşüş genel oyun deneyimi konusunda belirgin bir değişiklik içermiyor. Ancak VRAM sınırının kritik olduğu uygulamalarda fark yaratabilir.

Tam Boyutta Gör TDP tarafında ise kart 575W seviyesinde kalırken, üreticilere 600W'a kadar imkan sunuluyor. Bu sayede bazı özel sürümler daha agresif saat hızlarıyla satışa çıkabilir. Yeni modelde en çok dikkat değişiklik ise fiyatlandırma oldu. Nvidia'nın ana iş ortaklarından Colorful, RTX 5090D V2'nin dört farklı modelini JD.com üzerinde listeledi.

Nvidia'dan RTX 5090D V2 geliyor: 600W TDP, 24GB VRAM 2 hf. önce eklendi

Bu modellerin fiyatları ise 20.699 Çin Yuanı ile 20.999 Yuan (yaklaşık 2.880–2.900 ABD doları) arasında değişiyor. Bu fiyat, önceki raporlarda beklenen fiyatın oldukça üzerinde. Önceki tahminler, RTX 5090D V2'nin 14.000 Yuan civarında bir fiyatla gelmesi yönündeydi. Sonuç olarak Çin'deki kullanıcılar, önceki modele göre donanımı kırpılmış ancak fiyatı neredeyse aynı olan bir ekran kartıyla karşı karşıya kalacak.

