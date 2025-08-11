Giriş
    RTX 5090D V2 resmen doğrulandı: 24 GB VRAM, 600W TDP

    Nvidia'nın Çin'e özel RTX 5090D V2 modeli, 24 GB GDDR7 VRAM ve 600W TDP ile 12 Ağustos'ta piyasaya çıkıyor. Fiyat ise beklentilerin çok üzerinde, 2.880 dolar civarında seyrediyor.

    RTX 5090D V2 resmen doğrulandı: 24 GB VRAM, 600W TDP Tam Boyutta Gör
    Nvidia, Çin pazarına özel geliştirdiği RTX 5090D serisini RTX 5090D V2 ile güncelledi. 12 Ağustos itibarıyla satışa sunulacak yeni model, önceki versiyona kıyasla önemli değişikliklerle geliyor. Ancak RTX 5090D'nin kırpılmış hali olacak. İşte özellikleri

    RTX 5090D V2 resmen doğrulandı

    RTX 5090D V2, GB202-240 GPU ve 21.760 CUDA çekirdeğine sahip. Bu konfigürasyonda ise 24 GB GDDR7 VRAM ve 384-bit bellek veri yoluna yer veriliyor. Önceki modelde 32 GB VRAM bulunurken, yeni sürümde bu kapasite yüzde 25 azaltılmış durumda. Bu düşüş genel oyun deneyimi konusunda belirgin bir değişiklik içermiyor. Ancak VRAM sınırının kritik olduğu uygulamalarda fark yaratabilir.

    RTX 5090D V2 resmen doğrulandı: 24 GB VRAM, 600W TDP Tam Boyutta Gör
    TDP tarafında ise kart 575W seviyesinde kalırken, üreticilere 600W'a kadar imkan sunuluyor. Bu sayede bazı özel sürümler daha agresif saat hızlarıyla satışa çıkabilir. Yeni modelde en çok dikkat değişiklik ise fiyatlandırma oldu. Nvidia'nın ana iş ortaklarından Colorful, RTX 5090D V2'nin dört farklı modelini JD.com üzerinde listeledi.

    Bu modellerin fiyatları ise 20.699 Çin Yuanı ile 20.999 Yuan (yaklaşık 2.880–2.900 ABD doları) arasında değişiyor. Bu fiyat, önceki raporlarda beklenen fiyatın oldukça üzerinde. Önceki tahminler, RTX 5090D V2'nin 14.000 Yuan civarında bir fiyatla gelmesi yönündeydi. Sonuç olarak Çin'deki kullanıcılar, önceki modele göre donanımı kırpılmış ancak fiyatı neredeyse aynı olan bir ekran kartıyla karşı karşıya kalacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 15 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

