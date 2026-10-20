RTX 6060 ne zaman çıkacak? İlk tarih bilgisi paylaşıldı

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Nvidia'nın henüz resmi olarak duyurmadığı GeForce RTX 60 serisi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Donanım dünyasında daha önce doğru tahminleriyle tanınan Kepler_L2, Nvidia'nın yeni nesil ana akım ekran kartının 2029 yılına kadar piyasaya çıkmayabileceğini öne sürdü.

RTX 6060, PS6'dan daha yavaş olabilir

Sızıntı kaynağı, Nvidia'nın üretim ve tedarik sıkıntısı yaşanan dönemlerde daha düşük segment ekran kartlarının çıkışını erteleme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle RTX 60 ailesindeki üst seviye modeller daha önce piyasaya sürülse bile, ana akım segmentte yer alacak modelin daha geç gelmesi mümkün olabilir.

Şimdilik RTX 6060 olarak adlandırılan ekran kartının, oyun performansı açısından Sony’nin gelecek nesil konsolu PlayStation 6'nın gerisinde kalabileceği de iddialar arasında. Ancak bu konuda henüz doğrulanmış herhangi bir teknik özellik bulunmuyor. Daha önce ortaya çıkan bazı raporlar Nvidia'nın RTX 60 serisinin seri üretimini 2028 yılına bırakabileceğini öne sürmüştü. Eğer üst seviye modeller önce piyasaya çıkarsa, ana akım RTX 6060'ın 2029'a sarkması teorik olarak mümkün görünüyor.

RTX 6060 adı bile kesin değil

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. RTX 6060, Nvidia tarafından doğrulanmış bir ürün adı değil. Şirket yeni GPU'ları geliştirme sürecinde farklı çip, kart ve SKU kodları kullanıyor. Nihai pazarlama isimleri ise lansmana daha yakın dönemde netleşiyor. Nvidia şu ana kadar GeForce RTX 60 serisi hakkında resmi bir açıklama yapmış değil.

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Yeni nesil mimariye ilişkin bilinen sınırlı bilgilerden biri ise Rubin tabanlı bir GPU'nun PCIe üzerinde görülmesi. Ancak bu çözüm veri merkezi ürünlerine yönelik. Kepler_L2'nin paylaştığı geçmiş verilere göre Nvidia'nın Kepler döneminden bu yana yeni nesil ekran kartları arasında ortalama 21 aylık bir süre bulunuyor. RTX 6060'ın gerçekten 2029'a kalması halinde bu süre yaklaşık 44 aya çıkacak.

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