RTX öncesi son GTX: 12GB VRAM'li 2080 Ti ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör NVIDIA'nın GeForce RTX 20 serisinde planladığı, ancak son anda rafa kaldırdığı ekran kartlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Facebook Marketplace üzerinden 500 dolara satılan sistemin içinde, "GeForce GTX 2080 Ti" etiketi taşıyan bir prototip bulundu. Yeni keşfedilen bu kart, görünüşe göre RTX 2080 Ti'ın erken sürümlerine işaret ediyor.

12GB VRAM'li GTX 2080 Ti

Kartın ilginç yanı, RTX markasının yerini "GTX" logosunun alması. Bilmeyenler için NVIDIA, 2018'de RTX 20 serisini tanıtarak Ray Tracing ve Tensor çekirdekleriyle birlikte "GTX" adlandırmasından "RTX" markasına geçmişti. Ancak bu prototip, o dönemde RTX öncesi isimlendirmeyi taşıyan bir test kartı olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör GPU-Z üzerinden yapılan doğrulamalara göre kart, TU102 grafik işlemcisinin tam sürümünü kullanıyor. 4.608 CUDA çekirdeğine, 384-bit bellek veri yoluna ve 12GB GDDR6 belleğe sahip. Bu, piyasaya sürülen RTX 2080 Ti Founders Edition'dan 1GB daha fazla VRAM anlamına geliyor. Ayrıca 1.635 MHz’lik artırılmış saat hızı, referans modelin 1545 MHz değerinin üzerine çıkıyor.

Tasarım açısından ekran kartı, NVIDIA'nın Founders Edition çizgisini koruyor ve mat yüzeyli ve logosuz sade bir görünüme sahip. Performans anlamında ise standart modeli geride bırakması muhtemel. Ayrıca günümüzde hâlâ DLSS 4 (Frame Gen yok) desteğiyle sunulan RTX 2080 Ti, modern oyunlarda kullanılmaya devam ediyor. Dolayısıyla, bu nadir prototip versiyonun koleksiyonerler için oldukça değerli olabilir.

