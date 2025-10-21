RTX öncesi son GTX: 12GB VRAM'li 2080 Ti ortaya çıktı

12GB VRAM'li GTX 2080 Ti
Kartın ilginç yanı, RTX markasının yerini "GTX" logosunun alması. Bilmeyenler için NVIDIA, 2018'de RTX 20 serisini tanıtarak Ray Tracing ve Tensor çekirdekleriyle birlikte "GTX" adlandırmasından "RTX" markasına geçmişti. Ancak bu prototip, o dönemde RTX öncesi isimlendirmeyi taşıyan bir test kartı olduğunu gösteriyor.
Tasarım açısından ekran kartı, NVIDIA'nın Founders Edition çizgisini koruyor ve mat yüzeyli ve logosuz sade bir görünüme sahip. Performans anlamında ise standart modeli geride bırakması muhtemel. Ayrıca günümüzde hâlâ DLSS 4 (Frame Gen yok) desteğiyle sunulan RTX 2080 Ti, modern oyunlarda kullanılmaya devam ediyor. Dolayısıyla, bu nadir prototip versiyonun koleksiyonerler için oldukça değerli olabilir.