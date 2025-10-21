Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX öncesi son GTX: 12GB VRAM'li 2080 Ti ortaya çıktı

    NVIDIA'nın piyasaya hiç sürmediği nadir bir RTX 2080 Ti prototipi gün yüzüne çıktı. 12GB VRAM'li ekran kartı, RTX yerine GTX markasını taşıyor. İşte detaylar...

    RTX öncesi son GTX: 12GB VRAM'li 2080 Ti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    NVIDIA'nın GeForce RTX 20 serisinde planladığı, ancak son anda rafa kaldırdığı ekran kartlarından biri daha gün yüzüne çıktı.  Facebook Marketplace üzerinden 500 dolara satılan sistemin içinde, "GeForce GTX 2080 Ti" etiketi taşıyan bir prototip bulundu. Yeni keşfedilen bu kart, görünüşe göre RTX 2080 Ti'ın erken sürümlerine işaret ediyor.

    12GB VRAM'li GTX 2080 Ti

    Kartın ilginç yanı, RTX markasının yerini "GTX" logosunun alması. Bilmeyenler için NVIDIA, 2018'de RTX 20 serisini tanıtarak Ray Tracing ve Tensor çekirdekleriyle birlikte "GTX" adlandırmasından "RTX" markasına geçmişti. Ancak bu prototip, o dönemde RTX öncesi isimlendirmeyi taşıyan bir test kartı olduğunu gösteriyor.

    RTX öncesi son GTX: 12GB VRAM'li 2080 Ti ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    GPU-Z üzerinden yapılan doğrulamalara göre kart, TU102 grafik işlemcisinin tam sürümünü kullanıyor. 4.608 CUDA çekirdeğine, 384-bit bellek veri yoluna ve 12GB GDDR6 belleğe sahip. Bu, piyasaya sürülen RTX 2080 Ti Founders Edition'dan 1GB daha fazla VRAM anlamına geliyor. Ayrıca 1.635 MHz’lik artırılmış saat hızı, referans modelin 1545 MHz değerinin üzerine çıkıyor.

    Tasarım açısından ekran kartı, NVIDIA'nın Founders Edition çizgisini koruyor ve mat yüzeyli ve logosuz sade bir görünüme sahip. Performans anlamında ise standart modeli geride bırakması muhtemel. Ayrıca günümüzde hâlâ DLSS 4 (Frame Gen yok) desteğiyle sunulan RTX 2080 Ti, modern oyunlarda kullanılmaya devam ediyor. Dolayısıyla, bu nadir prototip versiyonun koleksiyonerler için oldukça değerli olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dükkan üstü daire alınır mı elektrik kullanım yeri amacı kendi tırı olan ne kadar kazanır fluence touch ile touch plus arasındaki fark geçmişe dönük z raporu alma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
    MSI MODERN 15 F13MG-436XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum