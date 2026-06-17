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    RTX Remix 1.5 tanıtıldı: Oyunları yenilemek artık daha kolay

    Nvidia, RTX Remix 1.5 sürümünü yayınladı. Güncelleme, yapay zeka destekli RTX Remix Skills özelliği ve RTX IO desteğiyle mod geliştirme sürecini kolaylaştırıyor.

    RTX Remix 1.5 tanıtıldı: Oyunları yenilemek artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    Nvidia, klasik PC oyunlarını modern grafik teknolojileriyle yeniden hayata döndürmeye imkan tanıyan RTX Remix platformunun 1.5 sürümünü duyurdu. Yeni güncelleme, performans ve görsel kalite iyileştirmelerinin yanı sıra yapay zeka destekli yeni araçlar da getiriyor.

    RTX Remix 1.5 tanıtıldı

    Nvidia'nın duyurusuna göre RTX Remix'in en dikkat çekici yeniliği, "RTX Remix Skills" adı verilen sistem. Şirkete göre bu özellik, yapay zeka kodlama ajanlarına proje hakkında bağlam sağlayan metin tabanlı komutlar kullanıyor. Böylece mod geliştiricileri, C++ veya Python gibi programlama dillerini bilmeden yapay zekaya yön verebiliyor.

    Şirket, bu yaklaşımın mod geliştirme sürecindeki giriş engellerini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor. Kullanıcılar doğrudan kod yazmak yerine yaratıcı yönetmen rolünü üstlenerek yapay zeka araçlarının oyunları yeniden düzenlemesine yardımcı olabiliyor. Öyle ki RTX Remix Skills kullanılmaya başlanmasının ardından mod geliştiricileri şimdiden Dark Souls, Dragon Age: Origins ve Titanfall 2 gibi yapımlar üzerinde remaster projeleri yürütmeye başladı.

    RTX Remix 1.5 tanıtıldı: Oyunları yenilemek artık daha kolay Tam Boyutta Gör
    RTX Remix 1.5'in bir diğer önemli yeniliği ise "Smooth Normals" özelliği. Özellikle eski nesil oyunlarda sıkça görülen köşeli ve düşük poligonlu nesneler bu teknoloji sayesinde daha yumuşak ve modern bir görünüme kavuşabiliyor. Yol izleme (path tracing) teknolojisiyle birlikte kullanıldığında çevre detaylarının çok daha doğal görünmesi hedefleniyor.

    Ayrıca güncelleme RTX IO desteğini de beraberinde getiriyor. Microsoft'un DirectStorage teknolojisinden yararlanan sistem, veri sıkıştırma işlemlerini doğrudan GeForce RTX ekran kartına aktararak işlemci üzerindeki yükü azaltıyor. RTX IO'nun bir diğer avantajı ise mod dosyalarının boyutunu küçültmesi.

    Nvidia'nın paylaştığı verilere göre Portal with RTX sürümünün dosya boyutu 25 GB'tan 17 GB'a düşerken, Half-Life 2 RTX Demo için bu rakam 80 GB'tan 50 GB'a geriledi. Dolayısıyla yeni sürüm, önümüzdeki dönemde çok daha fazla klasik oyunun modern grafiklerle yeniden yorumlanmasının önünü açabilir.

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