RTX Remix 1.5 tanıtıldı: Oyunları yenilemek artık daha kolay

RTX Remix 1.5 tanıtıldı
Nvidia'nın duyurusuna göre RTX Remix'in en dikkat çekici yeniliği, "RTX Remix Skills" adı verilen sistem. Şirkete göre bu özellik, yapay zeka kodlama ajanlarına proje hakkında bağlam sağlayan metin tabanlı komutlar kullanıyor. Böylece mod geliştiricileri, C++ veya Python gibi programlama dillerini bilmeden yapay zekaya yön verebiliyor.
Şirket, bu yaklaşımın mod geliştirme sürecindeki giriş engellerini önemli ölçüde düşürdüğünü belirtiyor. Kullanıcılar doğrudan kod yazmak yerine yaratıcı yönetmen rolünü üstlenerek yapay zeka araçlarının oyunları yeniden düzenlemesine yardımcı olabiliyor. Öyle ki RTX Remix Skills kullanılmaya başlanmasının ardından mod geliştiricileri şimdiden Dark Souls, Dragon Age: Origins ve Titanfall 2 gibi yapımlar üzerinde remaster projeleri yürütmeye başladı.
Ayrıca güncelleme RTX IO desteğini de beraberinde getiriyor. Microsoft'un DirectStorage teknolojisinden yararlanan sistem, veri sıkıştırma işlemlerini doğrudan GeForce RTX ekran kartına aktararak işlemci üzerindeki yükü azaltıyor. RTX IO'nun bir diğer avantajı ise mod dosyalarının boyutunu küçültmesi.
Nvidia'nın paylaştığı verilere göre Portal with RTX sürümünün dosya boyutu 25 GB'tan 17 GB'a düşerken, Half-Life 2 RTX Demo için bu rakam 80 GB'tan 50 GB'a geriledi. Dolayısıyla yeni sürüm, önümüzdeki dönemde çok daha fazla klasik oyunun modern grafiklerle yeniden yorumlanmasının önünü açabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: