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    RTX5050'nin performansı nasıl, yeterli mi? ''Lenovo LOQ 15''

    Lenovo LOQ 15'in birçok farklı konfigrasyonu var, test masamıza Intel Core i514500HX ve RTX5050'li versiyonu geldi. Tasarımı, malzeme kalitesi, ekranı, CPU'su GPU'su her şeyini sınadık, anlattık.     

    Lenovo LOQ 15'in birçok farklı konfigrasyonu var, test masamıza Intel Core i514500HX ve RTX5050'li versiyonu geldi. Tasarımı, malzeme kalitesi, ekranı, CPU'su GPU'su her şeyini sınadık, anlattık.

    Lenovo LOQ 15'in güncel fiyatı ve satın almak için Lenovo LOQ 15

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