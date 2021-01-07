Rubik küp tasarımlı oyun konsolu: WOWCube

WOWCube,24 adet LCD ekrana sahip. Oyunlara göre dinamik bir şekilde görüntüleri değiştirebiliyor. Etkileşim ise parçaları çevirdiğinizde veya küpü hareket ettirdiğinizde gerçekleşiyor.

Toplamda 24 yüzeyi olan küpün tüm yüzeyleri IPS LCD ekranla kaplanmış. Ekranlar 240x240 piksel çözünürlüğünde. 8 adet mikro kontrolcü ekranları kontrol etmenizi sağlıyor. Kontrolcüler toplamda 1.7GHz hızına çıkabiliyor. 6 eksenli jiroskop ve ivme ölçer hareketleri takip ediyor. 8 kanallı ses sistemi yanında Bluetooth 4.2 mevcut.

Etkileşim ise parçaları çevirdiğinizde veya küpü hareket ettirdiğinizde gerçekleşiyor. Her ekran birbirine akıllı bağlantılar ile otomatik olarak verileri iletiyor. 8 saat oynanabilen küp hızlı şarjı da destekliyor. WOWCube için Android ve iOS uygulamaları mevcut.