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    Dünyanın ilk modüler aksiyon kameralı telefonu ile tanışın

    RugOne Xsnap 7 Pro akıllı telefon modeli arka kısmına entegre aksiyon kamerası sayesinde kullanıcıların ekstra bir ekipman kullanmasına gerek bırakmıyor.        

    RugOne Xsnap 7 Pro Tam Boyutta Gör
    Modülerlik bugüne kadar akıllı telefonlarda belirli bileşenlerin çıkarılarak değiştirilmesi olarak bilinirdi ancak RugOne firması konuya farklı bir açıdan yaklaşmış. RugOne Xsnap 7 Pro modüler bir aksiyon kamerası ile geliyor.

    RugOne Xsnap 7 Pro özellikleri ve fiyatı

    Macera tutkunu akıllı telefon kullanıcıları genelde bir de aksiyon kamerası kullanmak zorunda. RugOne Xsnap 7 Pro ise dahili aksiyon kamerası ile bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor. IFA 2026 fuarında sergilenen akıllı telefonun ana kamerası 50MP OIS sensör ve 64MP kızılötesi gece görüş sensöründen oluşuyor.

    Kamera adasının sağ tarafında yer alan derin boşlukta ise mini bir manyetik aksiyon kamerası bulunuyor. 2.7K 30fps video kaydı yapabilen kamera 40 dakika kullanım süresi sunuyor ve 64GB kapasiteye sahip. Uygulama üzerinden kontrol edilen kamera yerine konunca şarj olmaya başlıyor. Kamera 5 metreye kadar su altında kullanılabiliyor.

    6.67 inçlik ekranı olan telefon Dimensity 8400 yonga setinden gücünü alıyor ve IP69K dayanıklılık sertifikasına sahip. RugOne Xsnap 7 Pro akıllı telefon modeli 999$ karşılığında gelecek ay global olarak satışa sunulacak.

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