Rulo Paspaslı Robot Süpürge - MOVA Z70 Ultra Roller Complete

MOVA Z70 Ultra İnceleme. Bu videoda MOVA'nın üst segment robot süpürgelerinden biri olan Z70 Ultra Roller Complete modeline yakından bakıyoruz. Sizler bu robot süpürgeyi nasıl buldunuz?

MOVA Z70 Ultra; 36.000 Pa emiş gücü, sürekli temizlenen rulo paspas sistemi, 800 RPM paspas kabartma teknolojisi, 9 cm'ye kadar engel aşma, 96 mm'ye kadar incelen gövde ve kenarlara ulaşabilen MaxiReach sistemiyle dikkat çekiyor.

Peki bu özellikler gerçek kullanımda ne kadar işe yarıyor? Robot süpürgenin rulo paspas sistemi nasıl çalışıyor? Köşe ve kenar temizliği ne kadar başarılı? Halılarda nasıl davranıyor? Evcil hayvan sahipleri için neler sunuyor? Ve en önemlisi, MOVA Z70 Ultra alınır mı? Tüm soruların cevapları videomuzda. İyi seyirler!

00:00 Giriş – MOVA Z70 Ultra

00:32 Kutu İçeriği ve Roller Complete

01:03 Tasarım ve Red Dot 2026

01:56 Lidar ve Navigasyon

02:32 36.000 Pa Emiş Gücü

03:08 Fırça Sistemi

04:20 HydroForce 2.0 Rulo Paspas

05:44 Gerçek Zamanlı Paspas Kabartma

06:26 MaxiReach 2.0 – Kenar ve Köşe Temizliği

07:30 StepMaster 2.0 – 9 cm Engel Aşma

08:17 Yatak Altı Temizliği

09:29 300+ Engel Algılama

10:35 Infinity AI Özelliği

11:02 Hızlı Haritalandırma

11:36 Halı Koruma Teknolojisi

12:48 Evcil Hayvan Temizliği

13:23 Tam Otomatik İstasyon

14:00 Su ve Toz Hazneleri

14:44 Çift Temizlik Solüsyonu Sistemi

15:41 6400 mAh Batarya ve Hızlı Şarj

16:19 MOVA Mobil Uygulaması

16:55 Türkçe Sesli Asistan ve Sesli Komut

17:19 Akıllı Kumanda ve Uygulama Özellikleri

17:44 3 Yıl Garanti

18:08 Genel Değerlendirme

18:22 Sonuç ve Kapanış

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