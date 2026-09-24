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    Rulo Paspaslı Robot Süpürge - MOVA Z70 Ultra Roller Complete

    MOVA Z70 Ultra İnceleme. Bu videoda MOVA'nın üst segment robot süpürgelerinden biri olan Z70 Ultra Roller Complete modeline yakından bakıyoruz. Sizler bu robot süpürgeyi nasıl buldunuz?

    MOVA Z70 Ultra; 36.000 Pa emiş gücü, sürekli temizlenen rulo paspas sistemi800 RPM paspas kabartma teknolojisi, 9 cm'ye kadar engel aşma, 96 mm'ye kadar incelen gövde ve kenarlara ulaşabilen MaxiReach sistemiyle dikkat çekiyor.

    Peki bu özellikler gerçek kullanımda ne kadar işe yarıyor? Robot süpürgenin rulo paspas sistemi nasıl çalışıyor? Köşe ve kenar temizliği ne kadar başarılı? Halılarda nasıl davranıyor? Evcil hayvan sahipleri için neler sunuyor? Ve en önemlisi, MOVA Z70 Ultra alınır mı? Tüm soruların cevapları videomuzda. İyi seyirler!

    SPONSORLU İÇERİK

    • 00:00 Giriş – MOVA Z70 Ultra
    • 00:32 Kutu İçeriği ve Roller Complete
    • 01:03 Tasarım ve Red Dot 2026
    • 01:56 Lidar ve Navigasyon
    • 02:32 36.000 Pa Emiş Gücü
    • 03:08 Fırça Sistemi
    • 04:20 HydroForce 2.0 Rulo Paspas
    • 05:44 Gerçek Zamanlı Paspas Kabartma
    • 06:26 MaxiReach 2.0 – Kenar ve Köşe Temizliği
    • 07:30 StepMaster 2.0 – 9 cm Engel Aşma
    • 08:17 Yatak Altı Temizliği
    • 09:29 300+ Engel Algılama
    • 10:35 Infinity AI Özelliği
    • 11:02 Hızlı Haritalandırma
    • 11:36 Halı Koruma Teknolojisi
    • 12:48 Evcil Hayvan Temizliği
    • 13:23 Tam Otomatik İstasyon
    • 14:00 Su ve Toz Hazneleri
    • 14:44 Çift Temizlik Solüsyonu Sistemi
    • 15:41 6400 mAh Batarya ve Hızlı Şarj
    • 16:19 MOVA Mobil Uygulaması
    • 16:55 Türkçe Sesli Asistan ve Sesli Komut
    • 17:19 Akıllı Kumanda ve Uygulama Özellikleri
    • 17:44 3 Yıl Garanti
    • 18:08 Genel Değerlendirme
    • 18:22 Sonuç ve Kapanış
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