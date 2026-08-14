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    Rus füzesinde Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka işlemcisi bulundu

    Rusya'nın S-71 Monochrome seyir füzesinde Nvidia’nın yapay zeka çipinin bulunduğu öne sürüldü. Çipin, füzenin otonom hedefleme yeteneklerine katkı sağladığı iddia ediliyor.

    Rus füzesinde Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka işlemcisi bulundu Tam Boyutta Gör
    Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rusya'nın yeni S-71 "Monochrome" seyir füzesinde Nvidia'nın Jetson Orin NX yapay zeka çipinin kullanıldığını öne sürdü. İddiaya göre füze, bu donanımı görüntüleri gerçek zamanlı analiz etmek ve hedefe yönelik terminal güdümü desteklemek amacıyla kullanıyor.

    S-71 füzesinde Nvidia çipi

    Ukrayna istihbaratının yaptığı açıklamaya göre S-71 "Monochrome", düşük görünürlük özelliklerinin yanı sıra otonom hedefleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Militarnyi tarafından aktarılan bilgilere göre füzede Nvidia üretimi bir çip tespit edildi. Üzerinde SNVUP6.MOP TE980M-A1 ibaresi bulunan bileşenin Jetson Orin NX'in 8 GB veya 16 GB versiyonlarına benzediği bildirildi.

    Rus füzesinde Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka işlemcisi bulundu Tam Boyutta Gör
    Jetson Orin NX esasında otomotiv sınıfında bir sistem modülü konumunda. Platformda sekiz adede kadar Arm Cortex-A78AE çekirdeği, Ampere mimarisine dayanan ve 1.024 CUDA çekirdeği ile 32 Tensor çekirdeği içeren bir GPU bulunuyor. Sistem, yapay zeka işlemlerinde 157 INT8 TOPS seviyesine kadar performans sunabiliyor. Bu modüller 2023’ten beri üretiliyor ve piyasada bulunuyor. Avrupa’da yaklaşık 700 dolara satılıyorlar.

    Nvidia: Rusya’da satılmıyor

    Nvidia ise Jetson Orin ürünlerinin tüketici sınıfında olduğunu ve askeri kullanım amacıyla tasarlanmadığını belirtiyor. Şirket, Jetson Orin modüllerinin öğrenciler, geliştiriciler ve girişimler tarafından çeşitli sivil uygulamalarda kullanıldığını ifade ediyor.

    Nvidia sözcüsü yaptığı açıklamada “Bu ürünler Rusya'da satılmamaktadır ve askeri amaçlar için tasarlanmamıştır. İkinci el Jetson'lar birçok bayi kanalı aracılığıyla temin edilebilir. Ürünler satıldıktan sonra izlenemese de herhangi bir müşterinin ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiğini tespit edersek erekli önlemleri alacağız” dedi.

    Rus füzesinde Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka işlemcisi bulundu Tam Boyutta Gör
    Jetson Orin NX, özellikle küçük ve enerji tüketiminin sınırlı olduğu ancak güçlü görüntü işleme kapasitesine ihtiyaç duyulan sistemler için geliştirildi. Teknik açıdan Orin NX, bir elektro-optik algılama sisteminin işlem merkezi olarak görev yapabiliyor. Kamera veya diğer sensörlerden alınan görüntüler cihaz üzerinde yerel olarak analiz edilerek nesne ve hedef tanıma gerçekleştirilebiliyor. Ardından elde edilen bilgiler, ayrı bir uçuş kontrolü veya güdüm sistemine aktarılabiliyor.

    Aktarılanlara göre füzede Çin üretimi Honpho TS130C-01 elektro-optik modülü bulunuyor. Jetson Orin NX ise bu sistemden gelen görüntüleri gerçek zamanlı işleyerek terminal aşamadaki güdüme yardımcı olan hesaplama motoru olarak kullanılabilir.

    Füze Su-57 ve S-70 Okhotnik'ten fırlatılabiliyor

    S-71M seyir füzesinin Rusya'nın Su-57 savaş uçaklarından veya S-70 Okhotnik insansız hava araçlarından fırlatılabileceği belirtiliyor. Füzenin menzilinin 300 kilometreye kadar çıktığı ve savaş başlığı olarak 250 kilogramlık mühimmat taşıyabildiği biliniyor.

    Ukrayna istihbaratı daha önce de Rusya'nın Shahed MS001 otonom insansız hava araçlarında Jetson Orin NX modüllerini kullandığını bildirmişti.

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