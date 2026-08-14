Rus füzesinde Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka işlemcisi bulundu

S-71 füzesinde Nvidia çipi
Ukrayna istihbaratının yaptığı açıklamaya göre S-71 "Monochrome", düşük görünürlük özelliklerinin yanı sıra otonom hedefleme kabiliyetiyle öne çıkıyor. Militarnyi tarafından aktarılan bilgilere göre füzede Nvidia üretimi bir çip tespit edildi. Üzerinde SNVUP6.MOP TE980M-A1 ibaresi bulunan bileşenin Jetson Orin NX'in 8 GB veya 16 GB versiyonlarına benzediği bildirildi.
Nvidia: Rusya’da satılmıyor
Nvidia ise Jetson Orin ürünlerinin tüketici sınıfında olduğunu ve askeri kullanım amacıyla tasarlanmadığını belirtiyor. Şirket, Jetson Orin modüllerinin öğrenciler, geliştiriciler ve girişimler tarafından çeşitli sivil uygulamalarda kullanıldığını ifade ediyor.
Nvidia sözcüsü yaptığı açıklamada “Bu ürünler Rusya'da satılmamaktadır ve askeri amaçlar için tasarlanmamıştır. İkinci el Jetson'lar birçok bayi kanalı aracılığıyla temin edilebilir. Ürünler satıldıktan sonra izlenemese de herhangi bir müşterinin ABD ihracat kontrollerini ihlal ettiğini tespit edersek erekli önlemleri alacağız” dedi.
Aktarılanlara göre füzede Çin üretimi Honpho TS130C-01 elektro-optik modülü bulunuyor. Jetson Orin NX ise bu sistemden gelen görüntüleri gerçek zamanlı işleyerek terminal aşamadaki güdüme yardımcı olan hesaplama motoru olarak kullanılabilir.
Füze Su-57 ve S-70 Okhotnik'ten fırlatılabiliyor
S-71M seyir füzesinin Rusya'nın Su-57 savaş uçaklarından veya S-70 Okhotnik insansız hava araçlarından fırlatılabileceği belirtiliyor. Füzenin menzilinin 300 kilometreye kadar çıktığı ve savaş başlığı olarak 250 kilogramlık mühimmat taşıyabildiği biliniyor.
Ukrayna istihbaratı daha önce de Rusya'nın Shahed MS001 otonom insansız hava araçlarında Jetson Orin NX modüllerini kullandığını bildirmişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: