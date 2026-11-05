Rus hackerlardan iPhone ve Android kullanıcılarına büyük saldırı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Rus hacker grubu APT29, iPhone ve Android kullanıcılarını hedef alan geniş çaplı bir siber saldırı başlattı. Sahte web siteleri ve yazılım açıkları üzerinden yürütülen kampanyada, kullanıcıların yalnızca bir siteyi ziyaret etmesi cihazlarının ele geçirilmesine yetti. Saldırganlar güncellenmemiş telefonlardan mesajları, şifreleri ve fotoğrafları çalmayı hedefledi. Uzmanlar, bu tür gelişmiş tehditlerden korunmak için cihazların mutlaka güncel tutulması gerektiğini vurguluyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Rusya bağlantılı APT29 grubunun ele geçirilen internet siteleri ve sahte alan adları üzerinden iPhone ve Android kullanıcılarını hedef alan geniş çaplı bir siber saldırı kampanyası yürüttüğü ortaya çıktı. Saldırganlar, güncel olmayan telefonlardaki güvenlik açıklarından yararlanarak mesajlardan şifrelere kadar çok sayıda kişisel veriyi çalmaya çalıştı.

Hedefler stratejik olarak seçildi

Fransız siber güvenlik şirketi Sekoia, Ekim 2026'nın ortasında ortaya çıkardığı ve Poisoned Source adını verdiği olayın arkasında Rusya'nın dış istihbarat servisiyle bağlantılı APT29 grubunun bulunduğunu değerlendiriyor. Daha önce Cozy Bear ve The Dukes gibi isimlerle de takip edilen grubun, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı stratejik hedeflere yöneldiği düşünülüyor.

Saldırganların kullandığı yöntemlerden biri, ziyaretçilerin sık kullandığı meşru internet sitelerini ele geçirerek zararlı kod yerleştirmekti. Bir diğer yöntem ise yüksek profilli siteleri taklit eden sahte alan adları oluşturmaktı.

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Hedefler arasında ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlayan america250.org da bulunuyordu. Saldırganlar, america250[.]holiday alan adını kaydederek gerçek siteyi ters proxy üzerinden taklit etti ve ziyaretçilere sunulan içeriğe zararlı JavaScript kodu ekledi.

Araştırmacılar, bu sitenin ulusal bir kutlamayla bağlantısı nedeniyle seçilmiş olabileceğini ve diplomatik çevrelere yönelik hedefli kimlik avı kampanyalarında kullanılabileceğini belirtti.

Saldırılarda Londra'daki Raffles London at The OWO oteli de taklit edildi. İngiltere Savunma Bakanlığı ve Başbakanlık konutu gibi önemli kurumlara yakın konumdaki otelin, diplomatik heyetleri ve üst düzey konukları hedeflemek amacıyla seçilmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 14 Ekim'deki ziyareti sırasında burada konaklamıştı.

Saldırganlar ayrıca ABD, Ukrayna, Çekya ve Bulgaristan'daki çeşitli internet sitelerini taklit etti. Ele geçirilen siteler arasında askeri kurumlarla bağlantılı platformlar ve büyük şirketleri temsil eden bir ticaret birliği de yer aldı.

Binlerce internet sitesi üzerinden telefonlara ulaştılar

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Saldırının önemli bir ayağını, Ukraynalı web analiz hizmeti Plerdy'nin ele geçirilmesi oluşturdu. Saldırganlar, 27 Ağustos ile 3 Eylül 2026 arasında hizmetin yazılımına zararlı kod ekledi. Bu sayede Plerdy'yi kullanan çok sayıda internet sitesinin ziyaretçileri de saldırıya açık hale geldi.

Saldırganlar, ele geçirilen siteler ve sahte alan adları üzerinden ziyaretçilerin telefonlarını ve tarayıcılarını kontrol eden bir kod çalıştırdı. Ardından cihazın işletim sistemine uygun zararlı yazılımı devreye soktu.

Bu saldırıların en dikkat çekici yönü, kullanıcıların herhangi bir bağlantıya tıklamasını veya uygulama indirmesini gerektirmemesi. Bazı durumlarda yalnızca saldırıya uğramış bir internet sitesini ziyaret etmek, telefonun ele geçirilmesi için yeterli olabiliyor.

DarkSword ve Android istismarları devreye girdi

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Saldırganlar, iPhone'larda DarkSword adlı bir istismar aracından yararlandı. Bu araç, tarayıcı çerezlerinden çok daha fazlasına erişebiliyor. Mesajlar, fotoğraflar, kişiler, arama geçmişi, e-posta verileri, Wi-Fi şifreleri ve bazı uygulamaların kayıtlı verileri de hedef alınabiliyor.

Android cihazlarda ise Chrome tarayıcısındaki güvenlik açıklarından yararlanılarak AndroSnitch adlı zararlı yazılım kullanıldı. Bu yazılım, tarayıcı verilerini ve Wi-Fi şifrelerini toplamaya çalışıyor.

Saldırılar, özellikle güncel olmayan iOS ve Android sürümlerini kullanan cihazları hedefliyor.

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Öte yandan DarkSword, yalnızca bu olayda kullanılmıyor. Araştırmacılar, aracın farklı saldırganlar tarafından reklamlar ve sahte internet siteleri üzerinden de dağıtıldığını belirtiyor. DeadTag adı verilen başka bir olayda da saldırganlar, süresi dolmuş internet alan adlarını yeniden kaydederek zararlı kodları binlerce siteye ulaştırdı. Bu ağda 660'tan fazla alan adı tespit edildi. Coruna adlı başka bir istismar aracı da eski iPhone modellerini hedef alıyor. Zimperium araştırmacıları, Ekim 2026 itibarıyla Coruna ailesine ait zararlı kodları dağıtan 608 alan adı belirledi.

Uzmanlar, hazır istismar araçlarının farklı saldırganlar tarafından yeniden kullanılmasının mobil cihazlara yönelik tehditleri artırdığına dikkat çekiyor. Dolayısıyla platform fark etmeksizin en güncel işletim sistemi sürümünde kalmak, uygulamaları en güncel sürümde tutmak eskisine göre artık çok daha kritik.

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Rus hackerlardan iPhone ve Android kullanıcılarına büyük saldırı

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