Rusya’dan kripto adımı: Uluslararası ticarette kripto para kullanılacak

Tam Boyutta Gör

Kripto paralar konusunda atacağı adımları sürekli takip edilen Rusya, bir süredir bu alanda çalışmalar yürütüyordu. Geçtiğimiz günlerde Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Aleksey Moiseyev, kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının bir mecburiyet olduğunu ifade etmişti. Son olarak Rusya Maliye Bakanı’ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

2023'te kripto para kullanımına başlıyor

Son zamanlarda kripto paralarla ilgili yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren Rusya, uluslararası ticaret için kripto ödemelerinin 2023'te başlatılacağını açıkladı.

Cem Uzan yeni NFT projesini duyurdu 10 sa. önce eklendi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin resmi olarak hükümete 19 Aralık 2022’ye kadar ülkedeki kripto düzenlemesi konusunda fikir birliğine varılması gerektiği talimatını verdi. Bu talimatın ardından Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, uluslararası ticaret için kripto ödemelerinin 2023'te başlatılacağını duyurdu. Daha öncesinde Rusya Merkez Bankası’nın kriptoyu yasaklama planlarını desteklemediğini açıkça ifade eden Maliye Bakanı Siluanov, ülkenin bu konuda olumlu bir adım atmasını bekliyor.

Ayırca belirtmek gerekirse geçtiğimiz ağustos ayında İran, finans ve bankacılık sektöründe uygulanan ABD yaptırımlarını aşmak için yeni bir karar aldığını duyurmuştu. Alınan kararla birlikte İran, ithalat için Bitcoin ödemelerini onaylamıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Rusya, 2023'te uluslararası ticarette kripto para kullanacak