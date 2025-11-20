Rusya, 5. nesil turbofan savaş uçağı motorunu sergiledi

177S, AL-31F/FP serisinin doğrudan evrimi olarak tasarlandı ve mevcut Su-27 ailesindeki uçaklarla tamamen boyut olarak uyumlu. Bu sayede mevcut filolar, minimum gövde değişikliğiyle yeni motora geçiş yapabilecek ve entegrasyon maliyetleri ciddi şekilde düşecek.
2 yıl içinde seri üretime girecek
177S’in öncelikli olarak Su-35S’in geç modelleri, Su-57 Felon ve geliştirilmekte olan tek motorlu Su-75 Checkmate için tasarlandığını doğruladı. Seri üretimin önümüzdeki 18-24 ay içinde başlaması bekleniyor. 177S, Su-57 programının ikinci aşama motoru olarak öne çıkıyor ve Rus kaynaklarında genellikle Izdeliye 30 olarak anılıyor. Motor, Rusya’nın beşinci nesil avcı uçaklarında vaat edilen süperseyir (Supercruise) ve itki-ağırlık avantajlarını sağlayacak
Bu arada geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre Rusya, adı açıklanmayan bir müşteriye 2 adet Su-57 teslim etti. Su-57, Rusya’nın en modern 5. Nesil operasyonel avcı uçağı olarak öne çıkıyor. Seri üretimde beşinci nesil uçak üreten diğer ülkeler ise ABD (F-35 Lightning II ve F-22 Raptor) ve Çin (Chengdu J-20 ve Shenyang J-35).