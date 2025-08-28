Giriş
    Rusya, Baykar’ın Ukrayna’daki İHA fabrikasına füzelerle saldırdı

    Rusya, Baykar'ın Ukrayna'da Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA üretecek fabrikasını hedef aldı. İki füzenin isabet ettiği saldırıda fabrika ciddi derecede hasar aldı. 

    Rusya, Baykar’ın Ukrayna’daki İHA fabrikasına füzelerle saldırdı Tam Boyutta Gör
    Ukraynalı dijital gazete Strana.ua’nın haberine göre dün gece Rusya, Ukrayna’daki Bayraktar İHA üretim tesisine füzelerle saldırdı. İki adet füzenin isabet ettiği tesis ciddi derecede hasar aldı.

    Baykar’ın Ukrayna’da kurduğu LLC Avia Ventures isimli yerel şirket tarafından Kiev yakınlarında kurulum çalışmaları devam eden İHA fabrikasında Bayraktar TB2 ve AKINCI SİHA üretimi yapılması planlanıyordu. 95,5 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek tesisin normal şartlarda 2025 yılında faaliyete başlaması hedefleniyordu ancak savaş şartları bu sürenin gecikmesine neden oldu.

    Baykar fabrikasına 6 ayda 4'üncü saldırı

    Lviv Şehir Meclisi Üyesi Igor Zinkevich’in paylaşımına göre tesise son 6 ay içinde dördüncü saldırı gerçekleşti. Fabrika hâlâ faaliyete geçmemiş olsa da, üretim altyapısının önemli kısmı hazır durumdaydı ve personel eğitimleri tamamlamıştı. Zinkevich, saldırının “üretim tesislerine ciddi zarar verdiğini” ifade etti. Bu saldırı, tesisin açılış tarihinin ertelenmesine neden olacak.

    Dün gece Rusya tarafından Kiev kent merkezine düzenlenen hava saldırıları 20’den fazla farklı bölgede yıkıma yol açtı. 4’ü çocuk 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda Bayraktar İHA fabrikasının yanı sıra AB’ye ait bir bina ve Britanya Konseyi (British Council) ofisi de zarar aldı.

    Kaynakça https://strana.today/news/490547-v-kieve-nochju-rossijane-udarili-po-zavodu-turetskikh-bespilotnikov-bayraktar.html https://www.facebook.com/photo?fbid=24472063139087314
