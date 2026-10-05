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    Rusya'da veba paniği: Laboratuvar çalışanı öldü, 200 kişi karantinaya alındı

    Rusya'da bir laboratuvar çalışanının şüpheli ölümü yeni bir salgın endişesini gündeme taşıdı. Pnömonik veba şüphesi nedeniyle yaklaşık 200 kişi tıbbi gözetim altına alınmış durumda.

    Rusya'da veba alarmı: Bir kişi öldü, 200 kişi gözlem altında Tam Boyutta Gör
    Koronavirüs pandemisi sonrası yeniden insanlığın korkulu rüyalarından birine dönüşen salgın korkusu, Rusya'dan gelen son haberlerle yeniden palazlanmış durumda. Sibirya bölgesinde bir veba araştırma enstitüsünde çalışan 28 yaşındaki bir laboratuvar görevlisinin gizemli şekilde ölmesi, Rusya'yı alarma geçirdi. Söz konusu laboratuvar çalışanının vebaya yakalanmış olabileceğinden korkulduğu için yaklaşık 200 kişi karantinaya alındı.

    Orta Çağ'dan bu yana insanlık tarihindeki en ölümcül salgınlarla ilişkilendirilen vebaya, "yersinia pestis" adlı bakteri neden oluyor. Veba, enfeksiyonun nasıl yayıldığına bağlı olarak bubonik, septisemik ve pnömonik olmak üzere farklı formlarda görülebiliyor. Bunlar arasında özellikle pnömonik veba, akciğerleri etkilediği ve insandan insana solunum yoluyla bulaşabildiği için halk sağlığı açısından daha büyük bir risk oluşturuyor. Rusya'da paniğe sebep olan vakada da ölen kişinin pnömonik vebaya yakalanmış olduğundan korkuluyor.

    Yaklaşık 200 kişi gözlem altında tutuluyor

    Rus makamları şu ana kadar pnömonik veba teşhisini doğrulamadı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, araştırmacının ölüm nedenini "nedeni bilinmeyen zatürre" olarak açıkladı. Kurum, Irkutsk bölgesi ile Irkutsk ve Shelekhov şehirlerindeki sıhhi ve epidemiyolojik durumun stabil olduğunu belirtti. Bununla birlikte araştırmacının pnömonik vebaya maruz kalmış olabileceği yönündeki iddialar üzerine, kendisiyle temas eden yaklaşık 200 kişi tıbbi gözetim altına alındı. Rus basınında yer alan bilgilere göre araştırmacının tedavi gördüğü hastane de karantina amacıyla kapatıldı. Shelekhov Belediye Bölgesi Başkanı Maksim Modin, söz konusu kişilerin önlem amacıyla gözlem altında tutulduğunu söylese de veba ihtimali bölgede korku yaratmış durumda.

    Küresel Bir Salgına Dönüşebilir mi?

    Dünya Sağlık Örgütü, pnömonik vebanın özellikle bulaşıcı olduğunu ve ciddi salgınlara yol açabileceğini belirtiyor. Hastalığın bir diğer önemli özelliği ise hızlı şekilde ilerleyebilmesi. Bu nedenle şüpheli vakaların mümkün olduğunca erken tespit edilmesi ve uygun antibiyotik tedavisinin başlanması gerekiyor. Tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen hastalık, hızlı müdahale edildiğinde ise antibiyotiklerle kontrol altına alınabiliyor.

    Dünyanın dört bir yanından uzmanlar Rusya'da yaşanan bu olayı dikkatle takip ediyor olsa da bunun otomatik olarak geniş çaplı bir salgın anlamına gelmediğine dikkat çekiyor. Eski Beyaz Saray COVID-19 müdahale koordinatörü Ashish Jha da tek bir pnömonik veba vakasıyla sınırlı kalması ve başka ölümler görülmemesi durumunda olayın daha geniş bir salgına dönüşmeyebileceğini söyledi. Jha, hastalığın insanlar arasında yayılmasının aslında oldukça zor olduğunu ve küresel bir pandemiye dönüşme ihtimalinin son derece düşük olduğunu ifade etti.

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