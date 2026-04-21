Rusya’dan otonom mayın döşeyen ve havan topu fırlatan İKA

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuz kapsamında hazırlanan bu içerikte, modern muharebe sahasında giderek daha fazla öne çıkan otonom çözümleri mercek altına alıyoruz. Uzun yıllardır askeri dönüşümün merkezinde insansız hava araçları (İHA) yer alırken son dönemde dikkatler hızla insansız kara araçlarına (İKA) yönelmiş durumda. Bu değişim yalnızca yeni platformların sahaya sürülmesiyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda savaş doktrinlerinin köklü biçimde yeniden şekillendiğine işaret ediyor. Rusya’nın geliştirdiği Kurier gibi sistemler ise bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Rusya’nın son yıllarda geliştirdiği insansız kara araçları arasında öne çıkan NRTK “Kurier”, farklı görev profillerine uyarlanabilen modüler yapısıyla dikkat çekiyor. İlk olarak 2022-2023 döneminde geliştirildiği değerlendirilen ve 2024 itibarıyla aktif olarak kullanılmaya başlanan bu kompakt paletli platform, sahada hem muharebe hem de destek görevlerinde test edilmeye devam ediyor.

Son ortaya çıkan görüntüler Kurier’in yalnızca silahlı bir platform olmadığını, aynı zamanda mayın döşeme, ateş desteği ve havan fırlatma sistemi gibi deneysel görevlergibi geniş bir kullanım yelpazesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle bazı konfigürasyonlarda araca FPV tipi kamikaze dronlara karşı koruma sağlayan özel bir çerçeve eklendiği görülüyor.

Geniş silah ve görev seçenekleri

Kurier’in en dikkat çeken yönlerinden biri, farklı silah sistemleriyle donatılabilmesi. Platformun şimdiye kadar gözlemlenen varyantlarında AGS-17 ve AGS-30 otomatik bombaatarlar, 7.62 mm PKT makineli tüfek ve 12.7 mm NSVT ağır makineli tüfek gibi sistemler yer alıyor. Bu sayede araç, piyade desteğinden hafif zırhlı hedeflere karşı ateş gücüne kadar çeşitli görevlerde kullanılabiliyor.

Bununla birlikte Kurier yalnızca doğrudan ateş gücüyle sınırlı değil. Araç aynı zamanda TM-62 ve TM-83 tanksavar mayınlarını taşıyıp sahaya döşeyebilen bir sistem olarak da görev yapabiliyor.

Sovyet döneminden bu yana kullanılan TM-62 mayınları, yaklaşık 7.5 kilogram patlayıcı içeriğe sahip olup farklı varyantlara göre değişen özellikler sunuyor. Örneğin en yaygın model olan TM-62M yaklaşık 9.5 kilogram ağırlığında ve 320 milimetre çapında bulunuyor. Bu mayınlar, 150 ila 550 kilogram basınç aralığında aktive olabiliyor ve farklı fünyelerle donatılarak zırhlı araçlara karşı yüksek etkinlik sağlıyor.

Otonom havan kabiliyeti

Kurier’in en dikkat çekici yeni konfigürasyonlarından biri ise Bagulnik-82 adı verilen 82 mm’lik robotik havan sistemi. İlk kez 2026 Nisan ayı başında yayımlanan görüntülerde görülen bu sistem, tamamen otomatik çalışma prensibiyle öne çıkıyor.

Platform üzerine entegre edilen bu modül, robotik bir mekanik kol sayesinde mühimmatı yaklaşık 5 saniyede yeniden yükleyebiliyor. Bu da klasik havan ekiplerinin aksine insan müdahalesi olmadan sürekli ateş desteği sağlanabileceği anlamına geliyor. Sistemin, balistik açıdan Rusya’nın 2B24 hafif havanına dayandığı değerlendirilse de, entegrasyon seviyesi bunun özel olarak robotik kullanım için geliştirildiğine işaret ediyor.

Kurier yalnızca test sahalarında değil, gerçek çatışma ortamında da kullanıldı. 29 Mart 2024’te yaşanan bir olayda AGS-17 ile donatılmış iki Kurier aracı, Ukrayna’ya ait FPV drone tarafından imha edildi. Bu olay, kara ve hava insansız sistemlerinin doğrudan çatıştığı ilk örneklerden biri olarak kayıtlara geçti.

Modern savaşlar dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Kurier platformu, Rusya’nın insansız sistemleri yalnızca destek unsuru olarak değil, doğrudan muharebe unsuru olarak konumlandırmaya başladığını gösteriyor. Modüler yapısı sayesinde lojistik, keşif, ateş desteği ve mayınlama gibi farklı görevleri üstlenebilen bu araç, sahadaki esnekliği artırıyor.

Benzer şekilde Ukrayna da THeMIS, Targan-300 ve Droid TW 12.7 gibi platformlarla kendi insansız kara aracı kapasitesini genişletmiş durumda. Bu karşılıklı gelişim, çatışma sahasında robotik sistemlerin giderek daha belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor.

Bu içerik “Savaşlar sonsuza kadar değişti” dosya konumuzun bir parçasıdır. Bu seride bazı modern otonom çözümleri ele alacağız ve ardından savaş doktrinlerinin nasıl dönüştüğüne değineceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

Rusya’dan otonom mayın döşeyen ve havan topu fırlatan İKA

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: